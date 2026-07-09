Путин может объявить мобилизацию: Павел заявил, что у Украины есть два месяца на завершение войны

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и её союзников есть "окно возможностей", которое продлится два месяца. Это необходимо для того, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией.

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В противном случае существует большой риск эскалации, а Кремль может объявить мобилизацию. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.

Что сказал президент Чехии

По его мнению, союзники Киева должны использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить её сесть за стол мирных переговоров в ближайшие недели.

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры", – сказал он.

Чешский президент опасается, что глава Кремля Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию после выборов в Госдуму РФ, которые должны состояться 20 сентября.

"В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится", – сказал политик.

В то же время он подчеркнул, что у Кремля сейчас много внутренних проблем, которые могут использовать союзники и Украина для склонения Москвы к переговорам.

"Российская общественность всё больше выступает против войны. Президенту Путину будет трудно сохранять спокойствие в стране, и если это давление будет продолжаться, если Украина и в дальнейшем сможет успешно поражать цели глубоко на территории России, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам", – отметил президент Чехии.

Напомним, ранее чешский президент призвал НАТО "показать зубы", предложив сразу ряд вариантов ответа Москве. Он предложил отключить интернет в стране-агрессоре, отстранить её банки от мировых финансовых систем, а также сбивать российские дроны и даже самолёты, нарушающие воздушное пространство союзников.

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