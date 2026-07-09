Какую пенсию получит украинец с зарплатой в 20 тысяч: цифра удивит

В Украине действующая формула расчета пенсии не дает возможности получать значительную выплату. При зарплате в 20 тыс. грн и полном стаже можно получить выплату от ПФУ в размере около 5,2 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. По последним данным ПФУ, средняя зарплата составляет 23 218,2 грн (по состоянию на май 2026 года).

То есть зарплата в 20 тыс. грн —это 0,86 от средней зарплаты по стране. Если представить, что такое соотношение собственной зарплаты к средней сохранялось на протяжении всей жизни, то при 35 годах стажа расчетный размер пенсии составит 5 270,8 грн.

Как рассчитывают пенсии в Украине?

В Украине при расчете пенсии среднюю зарплату за три предыдущих года умножают (на данный момент это 17 482,87 грн), умножают на стаж в годах, на соотношение собственной зарплаты к средней и на 1%.

Средняя пенсия с 1 января по 1 апреля выросла с 6 544,6 до 7 236,49 грн. Это произошло в первую очередь благодаря мартовской индексации, в результате которой пересчитали большинство выплат. Пенсии судей не индексировали, однако их размер также вырос — с 112 388,72 до 114 163,6 грн.

И хотя средняя пенсия сейчас составляет более семи тысяч гривен, выплату до 5000 грн в месяц получают более 4,5 млн пенсионеров (или 45% от общего числа).

Средняя пенсия по инвалидности составляет 6 530,2 грн, в случае потери кормильца — 7 689,16 грн. Судьи же традиционно получают самую высокую пенсию (пожизненное денежное содержание).

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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