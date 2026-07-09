Совместные военные учения России и Китая: готовится ли Путин к применению ядерного оружия и как отреагировали в ЕС

В середине июня Верховная представительница Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что у ЕС есть подтвержденная информация о том, что Китай готовит российских военных к участию в войне России против Украины.

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В частности, она отметила: "Мы подтвердили сообщения о том, что китайские военные готовят российский военный персонал к участию в боевых действиях в Украине".

По словам европейских политиков, участие таких российских и китайских генералов в учениях, связанных с войной в Украине, свидетельствует о важности для России и Китая такого сотрудничества, что вызывает тревогу в Европе, несмотря на то, что Пекин отрицает факт проведения учений.

Reuters подробно описывает формат и состав китайско-российских учений

В начале июля издание Reuters опубликовало расширенный материал, который подтвердил предыдущую информацию европейских чиновников.

В частности, двусторонние учения были согласованы на самом высоком уровне, что подтверждается внутренним приказом министра обороны России Андрея Белоусова от августа 2025 года, а к самому процессу учений были привлечены высокопоставленные российские и китайские военные на уровне старших офицеров и генералов.

Кроме того, в материале Reuters отмечается, что в российских военных отчетах оценивались сильные и слабые стороны китайской подготовки. Например, в одном из них содержались положительные отзывы об учениях в Нанкине, где высоко оценивались оборудование, симуляторы и теоретическая подготовка инструкторов, но отмечался ощутимый недостаток боевого опыта у китайской армии.

Особое внимание уделено обучению радиологической, химической и биологической защите

Но наибольшее внимание и беспокойство вызывает то, что один из курсов, который длился три недели в Пекине в ноябре 2025 года, касался радиологической, химической и биологической защиты. В частности, отмечается, что около 200 российских военнослужащих проходили подготовку в Китае, что было закреплено двусторонним соглашением от 2 июля 2025 года, подписанным российским генералом-майор Рустамом Хусаиновым и китайским старшим полковником Сунь Даюнем.

Отмечается, что часть российских офицеров, прошедших подготовку в Китае, впоследствии принимали участие в войне против Украины. По мнению европейских военных, включение в китайско-российские учения тренировок по радиологической, биологической и химической защите подчеркивает стратегический характер обменов, что вызывает особую обеспокоенность в НАТО.

Также в документах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, перечислены имена участников всех курсов, включая старших офицеров, с указанием звания, даты рождения, принадлежности и уровня доступа к секретной информации в каждом случае. Согласно этому списку, российскую делегацию возглавлял генерал-полковник Рустам Мурадов, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России, а также российский генерал-майор Виталий Герасимов. Кроме того, в открытии одного из курсов принял участие китайский генерал-майор Ли Цзиньсун, начальник Военной академии радиологической, химической и биологической защиты НОАК.

Евросоюз отмечает особую опасность военного сближения РФ и Китая

Со своей стороны, европейские государства, которые рассматривали Россию как главную угрозу своей безопасности с момента вторжения в Украину в 2022 году, сейчас с беспокойством наблюдают за укреплением связей между Москвой и Китаем, второй по величине экономикой мира и ключевым торговым партнером ЕС.

В связи с этим, Евросоюз уже ввел санкции против китайских компаний, которые, по его мнению, поддерживают военные усилия России. Кроме того, европейские чиновники считают, что ЕС должен перестать рассматривать Китай преимущественно через экономическую призму, а сосредоточиться на том, что КНР сейчас является "решающим фактором, способствующим войне России против Украины".

Сможет ли Китай удержать Россию от применения ядерного оружия

Поэтому наиболее актуальным вопросом, возникающим в связи с двусторонними военными учениями КНР и РФ, является вероятность возможного применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины. Несмотря на периодические заявления официального Пекина о необходимости и готовности содействовать "дипломатическому урегулированию конфликта", не стоит питать иллюзий, что Китай способен контролировать принятие в Кремле решения о применении ядерного оружия.

Со стратегической точки зрения Китай может быть заинтересован в том, чтобы проверить реакцию коллективного Запада и всего мира на ограниченное применение Россией ядерного оружия в войне против Украины. Именно это может дать Пекину понимание того, будут ли ядерные угрозы эффективными в случае потенциального вторжения на Тайвань, которое планируется китайским руководством ориентировочно в 2027 году.

Другой версией необходимости проведения учений офицеров радиохимической и биологической защиты могут быть потенциальные угрозы ядерным и химическим объектам на территории России, что обусловлено увеличением интенсивности украинских воздушных ударов в ответ на массированные российские обстрелы.

В обоих случаях мировое сообщество должно приложить все усилия для недопущения таких сценариев и скорейшего завершения войны в Украине дипломатическим путем.