Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: что известно

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Это документ, предусматривающий создание совместного инвестиционного фонда, который будет пополняться от разработки украинских недр. Договор еще должен пройти ратификацию в Верховной Раде – без этого соглашение не будет реализовано.

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О подписании исторического документа сообщила первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она же и поставила подпись под документом с украинской стороны. Со стороны США документ подписал министр финансов Скотт Бессент.

Кроме того, ожидается подписание еще двух технических соглашений. Они детально определят правила работы совместного фонда, но их подготовка еще не завершена.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соглашение является "абсолютно партнерским". Будущий фонд будет иметь доли Украины и США в соотношении 50 на 50, при этом:

США смогут зачислять новую военную помощь Украине как свой вклад в фонд ;

; Украина сохраняет за собой контроль над ресурсами, недрами и инфраструктурой – вклад осуществляется только с новых лицензий и новой ренты на полезные ископаемые;

соглашение не содержит упоминаний о долговых обязательствах . "Ни одна помощь, которая предоставлялась Украине к подписанию, не является предметом этого соглашения", – отметил Шмигаль.

. "Ни одна помощь, которая предоставлялась Украине к подписанию, не является предметом этого соглашения", – отметил Шмигаль. Фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет;

соглашение обязательно должно ратифицировать Верховная Рада;

Соглашение не противоречит вступлению в ЕС.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), предварительный вариант соглашения предусматривал, что управление Фондом восстановления (Фондом инвестиций) будет паритетным: три члена от Украины и три от США. При этом ранее рассматривался вариант, что большинство будет у Штатов. Соглашение также уже не будет бессрочным, а бое стороны смогут вносить изменения.

"Выплаты (они же роялти) на долгое время из этого фонда запрещены. То есть можно будет только реинвестировать доходы, а не их выводить. Ни о каких действующих проектах речь не идет. Там нет АЭС, ГТС или действующих портов. А вот будущие инвестиции из этого Фонда могут быть не только в добычу ископаемых, но и другие проекты: инфраструктуру, промышленность, энергетику и прочее", – отметил нардеп.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, обновленная версия соглашения между значительно сильнее и более равноправная. Документ может быть выгоден как Вашингтону, так и Киеву, отмечал глава государства. В частности, что по словам торгпреда Украины Тараса Качки, в документе больше не содержится упоминаний об "украинском долге" – помощи США, предоставленной с начала полномасштабной войны, которую Трамп несколько раз требовал вернуть за счет ископаемых.

Также, как отмечали в Bloomberg, в рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине". Также указано, что проекте документа, США признали требование Украины избежать конфликта с планами по вступлению в страны Европейский Союз. Это требование украинская сторона называла "красной линией" в переговорах.

Ранее Железняк также уверял, что "текст стал намного лучше". По его словам, документ стал более качественным и сосредоточенным только на новых проектах и инвестициях. Для сравнения СМИ ранее "утекали" прошлые черновики документа от 23 марта, который называли крайне невыгодными для Украины. В частности, в тех версиях договора содержались требования Штатов к Украине "вернуть долг" – безвозвратную помощь, оказанную воюющей стране с 2022 года. Также сообщалось о полном контроле США над будущим фондом.

Заключение договора о полезных ископаемых было предусмотрено меморандумом, который Украина и США подписали 17 апреля. Меморандум не требовал согласия украинского парламента. В тексте меморандума были описаны только желания и намерения сторон. Предполагалось, что финальное соглашение подготовят к 27 апреля, но этого не произошло.

Как Украина и США пытались заключить соглашение о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать соглашение о редкоземельных металлах в виде меморандума еще 28 февраля. Однако из-за дипломатического спора, возникшего прямо в Белом доме между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, документ не был подписан.

Когда переговоры возобновились, вместо меморандума Вашингтон предложил сразу заключить полноценный договор, предусматривающий контроль США над энергетической и добывающей отраслями Украины. 1 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина получила обновленное соглашение и начала консультации с американской стороной по поводу текста документа.

В нем оказалось еще больше требований, чем было раньше, – теперь соглашение охватывало не только редкоземельные металлы, но и все минеральные ресурсы Украины. Однако в Белом доме убрали требование передать в американское управление атомные АЭС Украины.

11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров о "ресурсной" сделке. Украинские власти уверяли, что партнерство с Вашингтоном не помешает европейскому курсу и не будет противоречить условиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС), и это условие является "красной линией номер 1" для украинской стороны.

Чуть позже в американских медиа появился и новый черновик соглашения о полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлах. В предположительном финальном документе нет гарантий безопасности для Украины, зато есть обязательство "возместить" Штатам полученную ранее финансовую и военную помощь.

Позже появились неподтвержденные данные о еще более новой версии сделки. В этом проекте предварительная военная помощь США уже якобы вообще не признается как долг Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля по киевскому времени в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны должны были обсудить технические вопросы подготовки украинско-американского соглашения о полезных ископаемых. Однако Шмыгаль и Бессент также обсуждали другие вопросы, в частности создание зоны свободной торговли между странами.

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