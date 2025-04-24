"Текст значительно лучше": нардеп рассказал об обновленном варианте соглашения по ископаемым между Украиной и США

Обновленный вариант соглашения по ископаемым между Украиной и США стал более качественным и сосредоточенным только на новых проектах и инвестициях. Противоречивые пункты убраны, а политическая часть документа ожидается уже в ближайшие дни.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), отметив, что обновленный вариант документа будет иметь существенно высшее качество и сфокусирован исключительно на будущем – без противоречивых пунктов, вызвавших общественный резонанс.

"Там текст будет значительно лучше, чем тот, что мы получили 23 марта", - подчеркнул Железняк. По словам нардепа, одно из ключевых достижений нового подхода – устранение пунктов, которые касались действующих объектов и спорных активов:

нет положений о ренте по действующим ископаемым ;

; отсутствуют упоминания о передаче объектов критической инфраструктуры, таких как газотранспортная система (ГТС) или атомные электростанции (АЭС).

Основное внимание уделяется перспективным проектам и иностранным инвестициям, которые могут дать Украине новый толчок в сфере добывающей промышленности. "Очень правильная идея была привлечь внешних консультантов", – подчеркивает Железняк.

Речь идет о международных специалистах, которые помогли переформатировать документ, сделать его понятным, взвешенным и приемлемым для обеих сторон с учетом стратегических интересов Украины. Пока что финальный вариант соглашения не готов полностью, отмечает депутат.

Скорее всего, до 26 апреля будет обнародована только политическая часть, содержащая рамочные принципы и направления сотрудничества. Это критично важно в условиях текущих международных вызовов. "Хотя в свете последних событий, как раз сейчас политическая часть вызывает больше вопросов", - добавляет Железняк.

Этот документ должен стать основой для привлечения стратегических инвестиций, в частности, в добычу титана, лития, графита и других критически важных ископаемых. Его обновление демонстрирует осознание правительством необходимости четкого и прозрачного подхода к управлению национальными ресурсами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Это еще не финальное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда, который будет пополняться от разработки украинских недр, – его заключат не раньше 21-27 апреля.

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