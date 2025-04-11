Ноль гарантий безопасности и обязательство вернуть "миллиарды": NYT сообщил о новых условиях соглашения США и Украины про ископаемые

В американских медиа появился новый черновик соглашения Украины и США о полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлах. В предположительном документе нет гарантий безопасности для Украины, зато есть обязательство "возместить" Штатам полученную ранее финансовую и военную помощь (четкая сумма не указывается).

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О новом тексте соглашения написала газета The New York Times (NYT). "Новое предложение, с которым ознакомилась газета, возвращает нас к первоначальному требованию Трампа о том, чтобы Украина вернула Соединенным Штатам миллиарды долларов, которые она получила в виде военной и финансовой помощи с момента вторжения России три года назад", – отмечает издание.

Возможно, речь идет все о том же варианте соглашения, о котором рассказывал украинский нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), называя его "ужасом", но с некоторыми изменениями. По крайней мере, в варианте от NYT также содержаться такие пункты:

Украина должна отдавать половину прибыли от разработки природных ресурсов в фонд, контролируемый США;

в соглашении нет "ни слова" о гарантиях безопасности для Украины;

Штаты будут иметь "право первого предложения" по новым проектам в Украине и право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам;

в первый год действия соглашения Украине будет запрещено предлагать третьим лицам какие-либо инвестиционные проекты с более выгодными финансовыми или экономическими условиями, чем те, которые предлагаются США.

Однако NYT также сообщает, что США требуют изымать всю прибыль из фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь за время войны, а также добавлять к ней 4% годовых. "Прибыль от фонда будет реинвестирована в украинские проекты по добыче полезных ископаемых, хотя точная доля такой прибыли остается неясной", – отмечает издание.

Напомним, 11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров о "ресурсной" сделке. Украинские власти уверяют, что партнерство с Вашингтоном не помешает европейскому курсу и не будет противоречить условиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС), и это условие является "красной линией номер 1" для украинской стороны.

Ожидается, что переговоры в Вашингтоне продлятся два дня и будут носить технический характер. Потому в делегацию Украины не включены топ-чиновники, которые могли бы подписать соглашение. Так, делегацию возглавляет замминистра экономики по торговле Тарас Качка, а в состав входят представители министерств экономики и юстиции.

Ранее вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко назвала полученный от Соединенных Штатов проект соглашения отражением только позиции Минфина США. По ее словам, задача Украины – определить свои красные линии и основные принципы и донести их до сведения Белого дома.

Как объяснял Железняк, в полученном Украиной 23 марта варианте соглашения 58 страниц, Таким образом, предложенный Штатами документ значительно отличается от предыдущего варианта. В первую очередь, это не меморандум о намерениях, а конкретный план работы соответствующего фонда, любые изменения в котором возможны только с согласия американцев. "Это уже не рамочный меморандум о намерениях. Это большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону", – констатировал тогда Железняк.

Следует, однако, учитывать, что это только проект, который направили от США. Дальнейшие переговоры не исключают внесения в текст изменений. По словам нардепа, этот документ не согласован и в таком виде "он точно не пройдет одобрение в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым (т.н. соглашение о редкоземельных металлах). Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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