"Это красная линия номер один": Шмигаль раскрыл детали будущего соглашения с США о ископаемых

Украина начала переговоры с США о стратегическом соглашении по добыче полезных ископаемых, которое должно привлечь инвестиции и современные технологии. Власти уверяют, что партнерство с Вашингтоном не помешает европейскому курсу и не будет противоречить условиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС), и это условие является "красной линией номер 1" для украинской стороны.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в разговоре с Bloomberg, комментируя предстоящее соглашение с Соединенными Штатами о разработке месторождений полезных ископаемых. "Это красная линия номер один, о которой мы сообщаем всем нашим партнерам", – отметил он.

По его словам, Киев готов к глубокому сотрудничеству с американскими партнерами в сфере недропользования, но исключительно при условии, что это не будет противоречить Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и не помешает евроинтеграционному курсу Украины. " Мы продолжим эти консультации и будем искать лучшее решение", - подчеркнул Шмигаль. "Таким образом, это соглашение не может навредить нашим европейским стремлениям и не может навредить нашему соглашению об ассоциации с Европейским Союзом", – заверил он.

Инициатива по заключению соглашения с США появилась на фоне требований американской стороны относительно частичного распределения будущих доходов Украины от добычи стратегических ископаемых как своеобразной компенсации за финансовую помощь, оказанную с начала полномасштабного вторжения России. Киев же стремится к равноправному партнерству, привлечению новейших технологий, созданию рабочих мест для украинцев и недопущению зависимости от иностранного контроля.

Европейские чиновники уже осторожно выразили обеспокоенность некоторыми пунктами еще неофициального соглашения, в частности, возможным ограничением доступа на украинский рынок и влиянием на конкуренцию. Однако Европейская комиссия пока воздерживается от оценок до финального согласования текста договора.

Однако сегодня, 10 апреля, в США уже отправилась украинская правительственная делегация во главе с торговым представителем Украины Тарасом Качкой. В ее составе – заместитель министра юстиции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник. Также в переговорный процесс привлечена международная юридическая фирма Hogan Lovells, которая будет консультировать украинскую сторону при обсуждении условий соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым (т.н. соглашение о редкоземельных металлах). Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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