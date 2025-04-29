'Документ стал равноправным': Зеленский поделился деталями соглашения об экономическом партнерстве с США

Обновленная версия т.н. соглашения о недрах между Украиной и США значительно сильнее и более равноправная. Документ может быть выгоден как Вашингтону, так и Киеву.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам в понедельник, 28 апреля. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

Сообщая о докладах чиновников, которые президент заслушал в понедельник, глава государства раскрыл некоторые детали переговоров с Соединенными Штатами Америки относительно соглашения об экономическом партнерстве.

"Документ стал значительно сильнее – равноправным – и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки. Я хочу поблагодарить прежде всего наши команды", – заявил он.

По данным Financial Times, стороны уже близки к подписанию финального документа и это якобы может произойти уже на этой неделе (28 апреля – 4 мая).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности, высказал уверенность в том, что соглашение по редкоземельным металлам с Украиной будет заключено. Но никаких конкретных сроков возможного подписания он не называл.

– Министр финансов Сергей Марченко отмечал: ранее предполагалось, что финальный текст документа мог быть готов до 27 апреля, но этого не произошло.

– По словам нардепа Ярослава Железняка, после продолжительных переговоров потенциальная сделка стала более качественной и сосредоточенной только на новых проектах и инвестициях.

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