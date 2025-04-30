Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых уже сегодня: Bloomberg раскрыл детали документа

Украина и США могут подписать соглашение о добыче полезных ископаемых уже сегодня, 30 апреля. По неофициальным данным, проект соглашения, предусматривающий создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, уже доработан. Однако кроме него, ожидается подписание еще двух технических договоров, которые детально определят правила работы фонда. Эти документы еще не готовы.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Также, по данным СМИ, в США уже находится вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая, предположительно, и будет уполномочена подписать документ.

"Украина готова подписать соглашение о природных ресурсах с США, что может усилить поддержку Киева со стороны Вашингтона за счет укрепления их экономического партнерства", – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине". Также указано, что проекте документа (официально он не публиковался), США признали требование Украины избежать конфликта с планами по вступлению в страны Европейский Союз. Это требование украинская сторона называла "красной линией" в переговорах.

"Еще одним прорывом стало то, что США согласились с тем, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться в их взносе в фонд", – сообщает агентство, ссылаясь на проект документа. Отмечается, что также в "ресурсном соглашении" прописана цель – укрепить "стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России".

Ранее, 17 апреля, Украина и США подписали меморандум о намерениях заключить "ресурсное" соглашение. Меморандум не требовал согласия украинского парламента. В его тексте были описаны только желания и намерения сторон. С украинской стороны меморандум о полезных ископаемых с США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обновленная версия соглашения о недрах между Украиной и США – значительно сильнее и более равноправная. Документ может быть выгоден как Вашингтону, так и Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!