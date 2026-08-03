Звездный гимнаст Ковтун, который отказался от сборной и сменил гражданство, рассказал, чем порадовал Украину

Вице-чемпион Олимпиады-2026 в Париже Илья Ковтун назвал настоящей гордостью свою медаль на Играх в столице Франции. 22-летний уроженец Черкасс, который отказался выступать за "сине-желтых" и перебрался в Хорватию, выразил уверенность в том, что своей наградой порадовал украинцев.

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Об этом Ковтун заявил в интервью изданию Vecernij List. Молодой спортсмен, который сегодня считается одним из самых талантливых гимнастом, также добавил, что поначалу не осознавал значения олимпийской награды, которая является мечтой любого атлета.

"Я горжусь тем, что, завоевав олимпийскую медаль, принес хоть немного радости своей стране, которая тогда переживала и до сих пор переживает тяжелые военные дни. Иметь медаль с Олимпиады, какой бы она ни была, – мечта каждого спортсмена. Единственное небольшое разочарование, что в двух дисциплинах – многоборье и вольных упражнениях – я занял четвертое место, я был совсем рядом с еще двумя медалями. Это были мои вторые Олимпийские игры, в Токио-2021 мне было 17 лет, и я был самым молодым в сборной Украины", – сказал Ковтун.

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Также он анонсировал "большое возвращение" после годичного карантина. Также спортсмен столкнулся с волной критики после того, как решил покинуть родную страну.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Илья получил "страшное" наказание после того, как отказался выступать за сборную Украины по спортивной гимнастике. Также стало известно, что происходит с атлетом в Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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