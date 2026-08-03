"США будут решать первоочередные задачи": Витакер выступил с заявлением о лицензиях на производство ракет Patriot в Украине

Долгосрочное соглашение о производстве ракет Patriot для Украины не будет заключено до начала зимы. В то же время США будут решать первоочередные задачи, в частности обеспечение Украины необходимыми средствами противовоздушной обороны.

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Об этом в эфире Fox News заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер. По его словам, в настоящее время ведется работа над возможными соглашениями о совместном производстве с участием Украины и европейских партнеров. Он подчеркнул, что сейчас главной задачей является как можно более быстрое укрепление украинской ПВО.

Мэтью Витакер заявил, что соглашение о производстве ракет Patriot для Украины не будет готово к зиме. В то же время он сообщил, что существуют возможности для совместного производства этих систем с украинскими и европейскими партнерами.

Посол США в НАТО отметил, что работа над отдельными договоренностями уже ведется, однако детали этих соглашений пока не разглашаются. По его словам, важнейшей задачей сейчас является обеспечение Украины средствами ПВО, необходимыми для перезимовки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут передавать другим странам технологии Patriot. Витакер прокомментировал это заявление, отметив, что возможности для сотрудничества в сфере производства все же существуют.

Напомним, США и Украина продолжают переговоры о возможной передаче технологий производства систем Patriot. В Конгрессе США призвали администрацию президента и Пентагон как можно скорее принять решение, подчеркнув, что это имеет важное значение для защиты Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 августа российские агрессоры выпустили по Украине 35 ракет, из которых 27 были баллистическими. Украинским защитникам удалось сбить лишь одну баллистическую ракету — из-за отсутствия боеприпасов, в частности, ракет для Patriot. Именно поэтому президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров передать Украине ракеты для систем Patriot.

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