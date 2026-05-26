Звездный гимнаст Ковтун, который ранее отказался от Украины, заявил о 'большом возвращении'

Вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года в Париже Илья Ковтун выразил восторг по поводу своего дебюта под флагом Хорватии, который состоится в августе в Загребе. Уроженец Черкасс в минувшем году отказался от украинской сборной, получив паспорт другой страны, и теперь готовится к возвращению на международную арену, отсидев на карантине.

Во время общения с журналистами Ковтун назвал грандиозным камбэком будущий старт в составе "клетчатых" на континентальном первенстве, передает Jutarnij List. 22-летний спортсмен, который на сегодня считается одним из самых звездных гимнастов, добавил, что особое внимание удаляет коронным дисциплинам.

"Я не выступал на большой арене два года, и это для меня большое возвращение. У меня была небольшая травма, разрыв мышцы на ноге, но, слава Богу, сейчас все отлично, зажило. Моя любимая дисциплина? Конечно, это опорный прыжок, но к чемпионату Европы также появяться вольные упражнения, конь и перекладина", – сказал Ковтун.

Напомним, Ковтун защищал цвета Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где добыл "серебро". Спортсмен столкнулся с волной критики после того, как решил покинуть родную страну.

