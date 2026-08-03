Житель Стамбула назвал блюдо, которое должен попробовать каждый турист

Из-за огромного выбора туристам бывает сложно понять, с чего начать гастрономическое знакомство со Стамбулом. Большинство путешественников знают о кебабе или донере, однако местная кухня гораздо разнообразнее.

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Местный житель, проживающий в городе уже 12 лет, признается, что до сих пор не устал от здешней кухни. В Стамбуле можно попробовать уличную еду, современные интерпретации турецкой классики, традиционные стамбульские блюда, а также кухню различных регионов Анатолии и соседних стран, сообщает Travel and Leisure.

Что такое лахмаджун

Блюдом, которое житель Стамбула советует попробовать в первую очередь, стал лахмаджун.

Это простое на первый взгляд, но очень популярное турецкое блюдо. Тонкое круглое тесто раскатывают, покрывают смесью из измельченной баранины и специй, а затем запекают в печи, пока края не станут хрустящими.

Лахмаджун подают горячим. Перед тем как есть, на него рекомендуют выжать немного лимонного сока, добавить специи, в частности сумах и перец, а также положить свежую петрушку. После этого лепешку сворачивают в рулет и едят руками.

Обычно одной-двух порций достаточно, чтобы наесться. Лучшим напитком к лахмаджуну считают холодный айран – солоноватый турецкий кисломолочный напиток, который хорошо уравновешивает пряный вкус мяса.

В меню есть и другие варианты лахмаджуна, в частности с сыром, однако для первого знакомства лучше выбрать классический.

В Стамбуле можно найти более сложные и изысканные блюда, однако, по мнению местного жителя, простой лахмаджун остается одним из лучших вариантов для туриста, желающего познакомиться с местной кухней.

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