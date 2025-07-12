Знаменитого гимнаста 'страшно' наказали за отказ от гражданства Украины и побег из страны

Знаменитый украинский гимнаст Илья Ковтун отбудет годичный "карантин" за переход под флаг Хорватии, сообщает Хорватская федерация гимнастики. Это означает, что он успеет выступить на всех главных турнирах 2026 года, включая чемпионаты Европы и мира.

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21-летний уроженец Черкас, один из самых успешных украинских гимнастов последних лет. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини. С 2022 года живёт и тренируется в Осиеке под руководством Ирины Горбачёвой-Надюк.

В январе стало известно, что Илья и Ирина подали документы на получение хорватского гражданства. В апреле спортсмен подтвердил эту информацию, добавив, что процесс оформления ещё продолжается.

10 июля 2025-го Международная федерация гимнастики (FIG) официально подтвердила его переход в сборную Хорватии.

Согласно регламенту FIG, спортсмен получает право представлять новую страну спустя 12 месяцев. Это значит, что Ковтун сможет дебютировать за Хорватию 10 июля 2026 года — аккурат перед чемпионатом Европы в Загребе и чемпионатом мира, где от него ждут борьбы за медали.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

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