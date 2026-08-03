Мендель построила своё интервью по классической пропагандистской схеме – 80% правды и 20% лжи, которую она хочет продвигать. Когда она говорит правду, у аудитории формируется доверие, потому что те части правды, о которых она говорит, мы пережили здесь, в Украине, и знаем по собственному опыту.

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К сожалению, когда доверие сформировалось, пропагандистам легко этим воспользоваться. Мендель, которая мастерски владеет пропагандой еще со времен работы в Украине, пользуется доверием, которое завоевывает той частью правды, которую говорит в интервью, и продвигает свои идеи.

Мендель – идейная "ватница", и она всегда ею была. Даже попав на службу к президенту Украины, она не перестала быть "ватницей" и искренне презирала Украину, украинский язык, украинских журналистов, украинское гражданское общество. Вся её работа на этой должности была направлена на разрушение демократии и утверждение авторитаризма.

И когда сейчас она выступает и набрасывается на Зеленского, это не критика, собственно, самого Зеленского, а обида на то, что он так и не стал полноценным диктатором, вроде Лукашенко, которого "ватница" Мендель хотела видеть во главе Украины. Он просто не оправдал её надежд на "сильную руку", которой все боятся, когда пропадают люди, а остальные тихо сидят, чтобы не стать следующим. Авторитаризм Зеленского в экономических вопросах и денежных потоках оказался недостаточно жестоким, чтобы удовлетворить Мендель.

Поэтому она мстит. Последнее интервью было записано для того, чтобы украинцы поверили, что это не их война, и не оказывали сопротивления россиянам. Чтобы ей поверили, она рассказала правду о коррупции, о Миндиче, а затем приправила лживой идеей о том, что войну можно закончить, отдав Донбасс.

Эта тема – что-то отдать России, чтобы она отстала – очень популярна среди латентных ватников в Украине. Они боятся признать, что в нашей войне за независимость они находятся на стороне России, но активно продвигают выгодные России тезисы. Одна из них – якобы Украина просто не давала то, что хочет Россия, и поэтому у нас много лет длится война и убивают украинцев.

Это лживая позиция, и здесь НЕльзя слушать таких, как Мендель. Ведь вся история нашей войны заключается в том, что Россия получает то, что хотела, но НЕ останавливается! Хотела ли Россия сухопутный коридор в Крым? Она его получила! Остановилась ли? Нет!

Хотела ли Россия захватить Мариуполь и получить полный контроль над Азовским морем? Захватила и получила! Остановилась? Нет! Хотела буферные зоны в Харьковской и Сумской областях, атомную электростанцию в Энергодаре, Авдеевку, Бахмут, Покровское – всё это у России есть. Останавливается? Конечно же, нет!

Призывы Мендель отдать Донбасс, чтобы не гибли люди, глубоко лживы. Потому что вся ИСТОРИЯ нашей войны показывает, что если отдадим Донбасс, завтра они захотят Харьков, Одессу, Сумы, Запорожье.

И как бы много ни говорила Мендель правды о коррупции, ТЦК, каких-то личных вещах о Зеленском, знайте – вся правда изложена не для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше, а для того, чтобы Россия быстрее захватила ВСЮ Украину.

Потому что ватники не бывают бывшими. Русский мир давно поселился в ее голове, и она искренне хочет, чтобы мы стали частью русского мира. С сильной рукой, мертвым гражданским обществом, чистыми улицами. Чтобы все сидели дома и не шевелились, чтобы был порядок, как любят ватники.

Но у нас такого никогда не будет. Поэтому Мендель идет нах*й. Никакая дозированная правда, которой она прикрывает свою ложь, не стоит того, чтобы ее цитировали и продвигали как борца с коррупцией или авторитаризмом. Это тупая российская пропаганда, которую нужно гонять с*яными тряпками и пижж*ть.