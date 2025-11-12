Стало известно, что происходит со звездным украинским гимнастом, сбежавшим из Украины и сменившим гражданство

Илья Ковтун, известный украинский гимнаст, который недавно сменил украинское гражданство на хорватское, продолжает выступать за клуб на зарубежных соревнованиях, но пока не участвует в официальных чемпионатах. Об этом рассказал главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский.

"С Ковтуном прямых пересечений не было. На Бундеслигу он ездит, а на чемпионаты пока нельзя. Что дальше будет – посмотрим", – отметил специалист в интервью Tribuna.com.

При этом Сартинский добавил, что Илью можно ожидать на чемпионате Европы уже в следующем году: "Нужно тренироваться, нужно подготовиться. Мы планируем одно, а жизнь показывает совсем другое. Посмотрим".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября Илья Ковтун подтвердил, что стал гражданином Хорватии и будет выступать за эту страну на международных соревнованиях. 21-летний гимнаст из Черкасс отметил, что с радостью принял предложение отказаться защищать цвета Украины.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.