Находясь сейчас в Польше и встречаясь с представителями местного самоуправления, депутатами Сейма, сенаторами, правительственными чиновниками и общественными деятелями, я в очередной раз убеждаюсь: несмотря на громкие провокации и отдельные проявления ксенофобии, подавляющее большинство польского общества и польских политиков поддерживает Украину. Они понимают, что украинско-польское партнерство – это вопрос безопасности и Польши, и Украины, и всей Европы.

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Именно поэтому следует внимательно относиться к тем, кто систематически пытается натравить украинцев и поляков друг на друга.

Польская общественная организация "Альянс украинской молодежи" реализует проект "Лаборатория ненависти", который анализирует деятельность польских политиков, чьи публичные высказывания, по выводам авторов проекта, активно поддерживаются и распространяются российскими информационными сетями, прежде всего через Telegram и другие социальные платформы. О результатах этого мониторинга также сообщил "Детектор медиа".

После многоэтапной верификации в этот список были добавлены Кшиштоф Босак, Анна Брилка, Конрад Беркович и Кшиштоф Жоньца. Ранее авторы проекта включили в него члена Совета лидеров партии "Конфедерация" Павела Усьондека, депутата Европейского парламента от "Конфедерации" Томаша Бучека, а также председателя Свентокшиского округа партии "Новая надежда", входящей в состав "Конфедерации", Михала Цихого. Это выводы авторов проекта, а не решения государственных органов, однако они заставляют задуматься над тем, кому выгодно распространение ненависти и взаимного недоверия.

Россия давно использует исторические споры, ксенофобию и язык ненависти в качестве инструмента своей гибридной войны. Ее цель – не только повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Польше. Не менее важно для Кремля подорвать доверие между украинцами и поляками, ослабить поддержку Украины, затруднить сотрудничество наших государств и подорвать единство Европы.

Именно поэтому сегодня чрезвычайно важно поддерживать в Польше демократические, проевропейские политические силы и всех тех польских политиков, которые видят будущее наших народов в партнерстве, а не во вражде. Союз Украины и Польши – это не только совместный ответ на российскую агрессию. Это общее будущее в безопасной, сильной и демократической Европе.

Кремль хочет, чтобы украинцы и поляки смотрели друг на друга как на врагов. Наша задача – сделать все, чтобы этого никогда не произошло.