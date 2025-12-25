'Мне пришлось...' Звездный гимнаст оправдался за отказ от сборной Украины и смену гражданства

Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже 2024 года Илья Ковтун вновь повторил тезис о том, что он вынужден был отказаться от выступлений за сборную Украины ради своего будущего. 22-летний уроженец Черкасс добавил, что с нетерпением ждет своего дебюта под флагом Хорватии, куда он переехал после начала полномасштабного вторжения РФ.

Видео дня

Об этом сам Ковтун рассказал в интервью национальной телерадиокомпании Hrvatska radiotelevizija. Один из лучших гимнастов мира добавил, что его отлично приняли в Осиеке, где он поселился, а также высказался о продолжении сотрудничества со своим тренером Ириной Горбачевой.

"Мне было легче выучить язык, потому что я моложе, тренеру здесь было немного сложнее, но все хорошо. Как и раньше, мы теперь работаем вместе и планируем нашу спортивную жизнь вместе, так что я могу сказать, что все отлично. Я очень рад, потому что меня очень хорошо приняли, начиная с зала и заканчивая людьми в городе. Многие говорили, что видели меня по телевизору, так что я счастлив. Было трудно это сделать, но у нас такая ситуация. Мне пришлось принять решение для своей жизни, для своего будущего", – сказал Ковтун.

Отметим, что Горбачева в интервью хорватским СМИ заявляла, что выступления Ковтуна в составе сборной Украины были тормозом для его развития. Сам спортсмен отметил, что с пониманием отнесся к критике соотечественников из-за смены гражданства.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и Ирина подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

