Украина расширит производство западного вооружения и укрепит сотрудничество с США: Зеленский назначил координатора

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых решениях в сфере оборонного сотрудничества с международными партнерами. По его словам, Украина работает над получением дополнительных пакетов поддержки для противовоздушной обороны, расширением производства западного вооружения на своей территории и углублением сотрудничества с США. Также глава государства назначил генерала Павла Палису координатором этого направления.

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О результатах выполнения оборонных договоренностей Зеленский рассказал после доклада Павла Палисы, о чем написал в официальном Telegram-канале. Президент отметил, что между Украиной и партнерами продолжается ежедневная координация, а работа охватывает сразу несколько ключевых направлений.

Он подчеркнул: "Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых установках, а не на складах где-то вдали от реальных угроз".

Расширение производства

По словам Зеленского, одним из главных направлений является локализация производства необходимых Украине видов западного вооружения. Президент сообщил, что эта сфера в ближайшее время существенно расширится, хотя подробностей пока не раскрыл.

"Продолжается работа по локализации в Украине необходимых нам видов западного вооружения. Произойдет существенное расширение этой сферы. Пока без подробностей, но благодарю партнеров в Европе за готовность именно так долгосрочно поддерживать нашу устойчивость через локализацию и совместное оборонное производство", — сказал глава государства.

Отдельно президент остановился на вопросах противовоздушной обороны. Он отметил, что Украина продолжает работать с американской стороной и европейскими партнерами для получения необходимых пакетов поддержки.

"Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет", – подчеркнул Зеленский.

Новая координация

Президент также сообщил о результатах недавнего визита украинской делегации в США. По его словам, стороны договорились о нескольких конкретных вариантах применения ракетных систем, а также о расширении сотрудничества между украинскими и американскими компаниями.

Зеленский отметил, что сейчас идет подготовка необходимых документов и налаживается взаимодействие между производителями. Координировать это направление будет генерал Павел Палиса.

"Генерал Палиса будет координировать эту работу с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями. У наших воинов будет больше сил. Слава Украине!" — заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский провел специальное заседание Штаба Верховного главнокомандующего после нескольких дней общения с командирами корпусов, выполняющими важнейшие боевые задачи. В ходе встречи обсудили обеспечение Сил обороны, производство вооружения, взаимодействие с производителями и подготовку государства к возможным сценариям развития событий осенью.

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