"Нужно покинуть Украину": звездный гимнаст Ковтун, который отказался от сборной и сменил гражданство, объяснил свой поступок

Вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года в Париже Илья Ковтун назвал смену гражданства самым сложным этапом своей карьеры. 22-летний уроженец Черкасс, который отказался выступать за Украину и перебрался в Хорватию, отметил, что пойти на радикальный шаг его вынудила война.

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Об этом Ковтну заявил в интервью изданию Vecernij List. Спортсмен, который на сегодня считается одним из самых звездных гимнастов, откровенно добавил, что вместо родной страны, ее поддержки и уважения соотечественников выбрал исключительно свое профессиональное развитие.

"Самым сложным для меня было, когда мы осознали, что, если я хочу развивать свою спортивную карьеру, мне нужно покинуть охваченную войной Украину и найти более мирные и безопасные условия для жизни и тренировок. Это было важное жизненное решение. Спортивная карьера длится не всю жизнь, спортсмены рано выходят на пенсию. Оглядываясь назад, я хочу быть довольным собой как человеком, который, будучи спортсменом, делал все возможное, чтобы достичь лучших результатов в том виде спорта, который любит и который выбрал своим путем", – сказал Ковтун.

Напомним, Ковтун защищал цвета Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где добыл "серебро". Спортсмен столкнулся с волной критики после того, как решил покинуть родную страну.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Илья получил "страшное" наказание после того, как отказался выступать за сборную Украины по спортивной гимнастике. Также стало известно, что происходит с атлетом в Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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