Сейчас многие задаются вопросом, как удалось довольно быстро полностью разрушить польско-украинские отношения. Почему в Польше, которая с распростертыми объятиями принимала украинских беженцев в 2022 году, теперь каждый день избивают украинцев за украинский язык, а украинофобия стала почти официальной политикой польского государства.

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Здесь целый ряд причин, которые долго описывать, поэтому давайте возьмем только один маркер и только одного действующего лица.

Маркер – операция "Висла". Организованная польским государством этническая чистка собственных польских граждан, которые платили налоги, служили в польской армии и веками жили в своих селах на Холмщине и Подляшье, единственной виной которых был лишь один признак – они были украинцами. И только за это 140 тысяч украинцев депортировали из собственных сел, убивали и отправляли в концлагерь Явожно.

Цель этого геноцида была очевидна – стереть украинскую идентичность, поэтому украинцев разбрасывали по две-три семьи на одно село без возможности поддерживать связи. Эта цель была достигнута польским государством – дети и внуки украинцев стали поляками.

Кажется, преступления против человечности такого масштаба невозможно оправдать. Но вы очень ошибаетесь. Простая очевидная хронология.

Август 1990 года – Сенат Республики Польша осудил операцию "Висла", считая ее примером применения метода коллективной ответственности, присущего тоталитаризму. ….

– Сейм Республики Польши за 36 лет так и не решился ни на одно осуждение преступления коммунистической Польши против польских граждан украинского происхождения. Либо такого никогда не было, либо преступления против польских граждан ничего не значат. Если они украинского происхождения.

А теперь внимание: два действия одного органа – Польского института национальной памяти.

20 апреля 2020 года – к годовщине операции "Висла" IPN публикует о ней статью. С ней невозможно согласиться, потому что в ней отсутствует самое важное.

Ну просто представьте на секунду вероятную симметричную акцию. Что независимая Украина обрела независимость в 1945 году, и на ее территории оказалось 630 000 поляков. Но через два года в их родных местах, например в Галичине, не осталось ни одного живого поляка, ни одного. Даже католических кладбищ не остаётся, их полностью уничтожают. 140 000 тысяч из них депортируют – отобрав все имущество и земли, депортируют куда-то, например, на юг Херсонской области, разбросав по две-три семьи по чужим краям, часть отправляют в концлагеря, где пытают и убивают. Всего замучают до 900 поляков. Как бы ИПН назвал эту вероятную акцию против поляков? Согласны со мной, что это точно называлось бы этнической чисткой и геноцидом? А теперь попробуйте найти эти слова в статье ИПН, которую я выложу в комментариях, есть ли они там? Вот и я их не увидел. Но.

Но IPN хотя бы осуждает операцию "Висла": "Несмотря на огромные страдания, причиненные ОУН-УПА на Волыни, в Восточной Малопольше (да, тот самый термин, ни слова о Западной Украине), Люблинщине, Перемышльском предгорье и Бещадах, операция "Висла", нанесшая ущерб тысячам граждан украинского и лемковского происхождения, не может быть оправдана".

28 ноября 2023 года – ИНП обнародовал заявление о закрытии следствия по делу операции "Висла". Дословно: "Выводы следствия свидетельствуют, что эвакуация лиц украинской, лемковской и польской национальностей носила превентивно-защитный, а не репрессивный характер <…> В ходе расследования не было никаких оснований для вывода, что переселение является преступлением против человечности или коммунистическим преступлением".

Логика проста – это были не польские граждане, а лишь украинцы, а значит "люди второго сорта", поэтому их депортация, отправка в концлагеря и массовые убийства – НЕ преступление. Точка.

Надо отдать должное польскому обществу 2023 года. Решение IPN возмутило их. Было опубликовано открытое письмо десятков польских историков, журналистов и представителей общественности в адрес Сената Польши, в котором они с возмущением писали: "Обоснование этого решения является ведь для нас, граждан РП, легитимизацией в демократической Республике Польша коммунистической пропаганды и антиукраинских нарративов, которые годами культивируются в Польше националистически-кресовыми кругами, а также, особенно с 2014 года, пропагандой путинской России.

Действия ИНП и антиукраинских кругов противоречат также выводам многих польских и украинских историков, посвятивших этим вопросам важные публикации.

Мы выражаем свой решительный протест также и потому, что решение и его обоснование, опубликованное ИНП, противоречат исторической правде и основаны на ложных предпосылках.

ИНП признал, что принудительная депортация украинцев, осуществлённая силовыми структурами коммунистической Польши, лишение их домов, нажитого имущества, террор, уничтожение институтов и рассеяние с целью национальной ассимиляции, осуществленные для "окончательного решения украинского вопроса", были примером гуманизма и даже соответствовали потребностям и ожиданиям депортированных. До такого аргумента не дошла даже коммунистическая власть ПНР.

Мы обращаемся к властям Республики Польша с просьбой принять меры, которые однозначно квалифицируют как преступный характер операции "Висла", так и скандальные, по нашему мнению, действия по этому вопросу Института национальной памяти (ИНП) как органа польского государства".

Но это письмо не имело никаких последствий. Как и заявления и действия польских историков, например того же Г. Мотики, который тогда называл вещи своими именами: операция "Висла" – преступление против человечности.

Кто же в IPN совершил эти "скандальные действия" и почему с 2020 по 2023 год его позиция так радикально изменилась – от "Операцию „Висла" нельзя оправдать" до "Операция „Висла" была не преступлением, а оправданной акцией"?

Кто же это делал после начала полномасштабной войны, в то самое время, когда десятки тысяч граждан Польши принимали украинских беженцев, а правительство Польши выделяло и лоббировало вооруженную помощь Украине.

Знакомьтесь – наш герой. Президент Польши Кароль Навроцкий. Его официальная биография в Википедии.

В 2009–2017 годах работал в IPN. В 2017 году был назначен директором Музея Второй мировой войны в Гданьске и проработал на этой должности до 2021 года.

Именно в его отсутствие в 2020 году IPN признал операцию "Висла" тоталитарным преступлением, которое нельзя оправдать.

В июле 2021 года занял пост нового председателя IPN после того, как был избран Сеймом и утвержден Сенатом Польши. Через год, 29 сентября 2022 года, ИНП приостановил расследование по делу по заявлению Объединения украинцев в Польше и Объединения лемков, которые заявляли, что операция "Висла" была преступлением против человечности и коммунистическим преступлением.

24 ноября 2023 года ИНП возобновил расследование и закрыл его в тот же день, обосновав это тем, что речь не идет о преступлении.

То есть решение, скорее всего, было принято еще в сентябре 2022 года. Когда вы задаёте этот вопрос – как удалось довольно быстро разрушить до основания польско-украинские отношения?

На него есть довольно простой ответ: эта действующая особа начала работать над этим очень давно и очень целенаправленно.

А потом ее избрали президентом Польши.