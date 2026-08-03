Меня спросили: чья экономика рухнет быстрее – российская или украинская? Считаю, что ни одна из экономик не может рухнуть. С чисто экономической точки зрения обе страны могут воевать десятилетиями.

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Россия задействовала свою банковскую систему на 30% от ее возможностей. Украинская банковская система даже не начинала кредитовать ОПК. Поэтому даже если Запад перестанет нас поддерживать, у нас есть огромный резерв внутри страны. Резервов три – монетарный, фискальный, бюджетный.

Монетарный.

Развивающиеся страны кредитуют свою экономику в среднем на 80–100 % ВВП. Украина — на 14 %. То есть резерв финансирования промышленности, включая ОПК, – 60–80 % ВВП. В абсолютных цифрах это 120–160 млрд долларов. Конечно, наша промышленность не сможет "переварить" сразу такую сумму, но по 40–50 млрд в год сможет. Схема с депозитными сертификатами должна быть прекращена.

Фискальный.

Теневой сектор хвастается тем, что наносит ущерб бюджету примерно на 1 трлн грн в год. Это следствие абсолютно непрозрачной, хаотичной, архаичной налоговой системы. Схемы с НДС, описанные ещё 15 лет назад, действуют до сих пор. На это наконец обратил внимание МВФ. Единственное радикальное решение проблем с НДС – это отмена НДС, замена его налогом на транзакции, или, как его можно назвать, распределенным НДС. Что и пытался сделать Гетманцев в начале войны. Но Запад начал помогать, и НДС вернули.

Бюджетный.

Во время войны расходы на тыл не могут превышать расходы на войну. А у нас превышают. Эти расходы не могут превышать 20% ВВП. То есть расходы на содержание пенсионеров, ВПЛ, семей погибших и раненых, а также расходы на всех бюджетников не должны превышать 2 трлн грн. Прожиточный минимум должен быть фактическим, а не выдуманным министром финансов. Сегодня это 7461 грн. Разница между прожиточным минимумом и зарплатой министра не должна превышать 10 раз. Все чиновники, силовики, судьи – все, кто получает деньги из бюджета и Пенсионного фонда, получают суммы в соответствии с сеткой от 1 до 10 прожиточных минимумов. Исключение – военные.

Если задействовать все три резерва, экономика будет выглядеть так:

ВВП – 10 трлн, денег в обращении – 10 трлн, сумма транзакций небанковского сектора – примерно 230 трлн. Налог на транзакции в размере 3% принесет поступления в размере 6,9 трлн грн (во время войны). Также остаются налоги на землю, акцизы, рента, плата за ресурсы. Ну и не забываем президентский лозунг: "Налоговая без налоговиков, таможня без таможенников". Сокращение, сокращение, сокращение.

Кредитование в размере 60–80 % ВВП должно быть направлено исключительно в промышленность. Не ипотека, не потребительские кредиты, не кредитование финансовых учреждений, не покупка государственных ценных бумаг или ОВГЗ, только кредиты промышленности. Это позволит сдерживать инфляцию, увеличить экспорт, обеспечить экономический рост и повысить благосостояние граждан.

Но пока Запад заливает нас деньгами, я так понимаю, реформы не актуальны. Госаппарат увеличивается, налоговая нагрузка растет, административное давление усиливается.

Наверное, можно и так воевать.