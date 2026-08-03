Зеленский освободил Стефанишину от должности посла в США: что известно о её преемнике

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Соответствующий указ № 696/2026 был подписан 3 августа 2026 года и опубликован на официальном сайте президента.

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В документе указано, что глава государства освободил Ольгу Стефанишину от дипломатической должности. В указе говорится: "Освободить Стефанишину Ольгу Витальевну от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки".

Документ вступил в силу с момента его обнародования.

Позже Ольга Стефанишина заявила, что сама подала в отставку.

"Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее", — написала она в Facebook.

Ольга Стефанишина занимала должность посла Украины в США с 27 августа 2025 года. До своего дипломатического назначения она работала вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также возглавляла Министерство юстиции.

Кроме того, в июле – августе 2025 года она была специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки.

Кто станет следующим послом Украины в США после ухода Ольги Стефанишиной, пока официально не сообщалось.

Путь во власти

Ольга Стефанишина родилась 29 октября 1985 года в Одессе. Окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где получила образование по специальностям "международное право" и "перевод с английского языка". В 2016 году также получила диплом специалиста по финансам и кредиту в Одесском национальном экономическом университете.

Карьеру начала в сфере частной юридической практики, после чего перешла на государственную службу. В 2007–2015 годах работала в органах, занимавшихся вопросами европейской интеграции и международного права, в частности в Министерстве юстиции Украины. В 2017 году возглавила Правительственный офис по координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.

В июне 2020 года Верховная Рада назначила Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. С сентября 2024 года она также занимала должность министра юстиции Украины.

В июле 2025 года она была специальным уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США, а 27 августа 2025 года указом президента Владимира Зеленского была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении в настоящее время готовится.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины обозначил новые направления работы для Рустема Умерова. Его деятельность будет сосредоточена на международном взаимодействии и развитии оборонных программ.

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