После каждого удара: как рушится российская экономика. Горят логистический центр Wildberries в Самарской области, Саратовский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Калужской области. Это крупные объекты военно-экономической инфраструктуры противника. Каждая атака Сил обороны Украины по подобным целям позволяет уничтожить значительные запасы топлива, комплектующих и других товаров двойного назначения. Но общие потери противника значительно больше.

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Дело в том, что отремонтировать оборудование нефтеперерабатывающих заводов быстро невозможно. Иногда для этого требуются недели, иногда – месяцы. А это вполне достаточное время, чтобы нанести очередной удар. То же самое касается и логистики Wildberries: потери маркетплейса измеряются не только количеством и стоимостью уничтоженных товаров. Каждый наш удар оставляет тысячи трещин по всей российской экономике, запуская системные, а кое-где, возможно, и необратимые деградационные процессы.

На сегодняшний день под прицелом Сил обороны Украины находятся все крупнейшие российские НПЗ. Это означает, что нефтегазовый сектор агрессора, на долю которого, между прочим, приходится до 12% ВВП России, уже не способен работать в штатном режиме, несмотря на попытки противника в срочном порядке возобновить производство.

Спутниковые данные и анализ американского исследовательского центра S&P Global свидетельствуют: из 26 российских НПЗ, которые в этом году попали под удары и остановили производство (по состоянию на 27 июля), к более-менее нормальной работе смогли вернуться лишь восемь. Еще десять предприятий возобновили производство лишь частично, а семь по-прежнему простаивают. Заводы в Рязани, Нижнем Новгороде и Волгограде, входящие в десятку крупнейших производителей бензина, смогли восстановить лишь около половины своих мощностей, а московский НПЗ – примерно треть.

По подсчетам Financial Times, нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие от атак украинских беспилотников, потеряли до 45% производственных мощностей. Как правило, их ремонт занимает несколько месяцев. На практике это означает, что полноценно работать они не смогут до тех пор, пока продолжается война. Эта проблема сама по себе не исчезнет.

Не исчезнут сами по себе и проблемы малого и среднего бизнеса, связанного с "фиолетовыми ягодами" Wildberries. Сервис проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей Rusprofile демонстрирует красноречивую картину: количество предприятий, специализирующихся на интернет-торговле, сократилось на 23,5 тысячи.

Обобщённый комментарий аналитиков звучит так: негативный тренд связан со снижением мотивации продавцов выходить на маркетплейсы, которые повысили комиссии и стоимость своих услуг. Но здесь есть один нюанс. Сокращение количества субъектов хозяйствования на 23,5 тысячи произошло ещё до атаки на "дикие ягоды" в Самарской области. С сегодняшнего дня ситуация в этой отрасли только ухудшилась. Точно так же, как и в нефтеперерабатывающей промышленности.

Так называемые российские СМИ пытаются скрыть масштабы разрушений и изо всех сил создают для обывателя "картинку нормальности". Однако после каждого нашего удара российская экономика покрывается новой сетью трещин. Сегодня уже нет ни одной условно "здоровой" отрасли. Продолжаются тысячи банкротств и ликвидаций хозяйствующих субъектов. Топливный кризис перекидывается на аграрный сектор, подпитывает инфляцию, а дефицит бюджета неуклонно растет. Что в этих условиях может сделать Кремль?

На сегодняшний день у "болотной" власти нет ни одного действенного рецепта экономического спасения. Единственное, на что она способна, – тянуть время, заделывать дыры в одном месте, пока они появляются в другом. Где-то удастся что-то подремонтировать, где-то правительство временно компенсирует дефицит топлива за счет импорта, хотя полностью решить проблему таким способом невозможно, а где-то просто сделает вид, что проблемы не существует. В таком режиме можно продержаться несколько месяцев. Далее начинается потеря управляемости.

Шаг за шагом Силы обороны Украины подталкивают противника к краю пропасти. Трудно предсказать, какой именно "узор трещин" сложится в российской экономике через месяц, два или три. Но нетрудно предсказать, что в долгосрочной перспективе рухнет не только экономика недоимперии, но и сам путинский режим. Мы расширяем масштабы успеха, повышаем эффективность наших "дальнобойных санкций" и не только дальнобойных. Останавливаться на достигнутом не планируем. Работаем. Продолжение следует. Слава Украине!