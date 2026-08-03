Температура достигнет 40 градусов: когда наступит пик жары в Украине

На этой неделе Украину накроет волна сильной жары, в частности, в некоторых регионах температура воздуха может достичь +40 градусов. Самым жарким днём станет 6 августа, когда аномально высокие температуры охватят почти всю территорию страны.

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Облегчение ожидается только с 7 августа и начнётся оно с запада, а впоследствии охватит и большинство других областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на ближайшие дни

По словам метеоролога, эта рабочая неделя обещает быть довольно жаркой.

"Дневная температура воздуха составит +30 – +35 градусов, местами +34 – +39 градусов. А кое-где возможны +40 градусов. Пик жары в Украине ожидается 6 августа, когда повсеместно будет царить очень сильная жара", – говорится в сообщении.

Диденко подчеркнула, что самые высокие температуры, хотя и прогнозируются на 6 августа, однако сильная жара продлится еще несколько дней до и после этой даты. В то же время осадков в течение недели будет немного.

Лишь влияние атмосферного фронта с севера принесет вечером и в ближайшую ночь кратковременные дожди с грозами в западных областях, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Уже днем 5 августа по всей стране вновь будет преобладать сухая и жаркая погода.

В Киеве 4 августа температура воздуха поднимется до +32 – +34 градусов. Вечером и ночью возможен кратковременный дождь, который несколько освежит воздух, однако уже на следующий день осадков в столице не прогнозируют.

"Приближение северного атмосферного фронта повлияет на голову и сосуды – такая атмосферная нестабильность в сочетании с жарой может вызвать мигрени, проблемы с артериальным давлением, общую слабость", – предупредила синоптик.

Она призвала украинцев быть особенно осторожными во время жары и по возможности избегать пребывания под прямыми солнечными лучами. Диденко порекомендовала в самые жаркие часы дня:

– оставаться в прохладных местах;

– пить достаточно воды;

– уменьшить физические нагрузки;

– внимательно следить за самочувствием;

– не забывать о домашних животных.

"Снижение температуры начнётся 7 августа с западных областей, а в течение 8–9 августа охлаждение охватит значительную часть территории Украины. А пока жара доминирует, встречаемся в прохладе", – подытожила она.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич дал прогноз на первую рабочую неделю августа и добавил, что, вероятно, она станет самой жаркой с начала лета. В большинстве областей сохранится сухая погода, а в отдельных регионах температура воздуха достигнет +40 градусов.

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