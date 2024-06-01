Чемпион WBO в супертяжелом весе сказал, что произойдет в реванше Усик - Фьюри

Временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) высказался о предстоящем реванше между абсолютным чемпионом Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). По мнению 32-летнего новозеландца в ответном поединке Цыганский король, как называют Фьюри, будет выглядеть гораздо более убедительнее.

"Что произойдет в реванше? Тайсон победит. Так как он сделает нужные выводы после первой встречи. Я уверен, что после того, как ты получаешь опыт 12 раундов, то ты будешь смотреться намного лучше. Во второй встрече оба бойца станут лучше, но выиграет Фьюри", – цитирует Паркера Boxing News.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Несколько дней назад стала известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним - аравийский Эр-Рияд.

Накануне Международная федерация бокса (IBF) приняла официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона.

Таблоид The Sun назвал фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри. При этом благодаря победе в первом поединке Усика получит большую часть дохода. Ранее СМИ выяснили, что украинцу достанется 60% призовых.

Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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