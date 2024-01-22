'Я закончил делать ставки против Усика': Фьюри получил категоричный вердикт на бой с украинцем

Американский боксерский эксперт Крис Мэнникс назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Журналист DAZN и Sports Illustrated отметил, что все разговоры о преимуществе британца в габаритах не являются основанием считать того будущим победителем.

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Об этом Мэнникс заявил в эфире DAZN Boxing, пишет портал Boxing News 24. Он подчеркнул, что Усик доказал свой класс в боях с Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), в которых полностью доминировал и должен был нокаутировать британца в заключительном раунде их первого противостояния.

"Я закончил делать ставки против Александра Усика. Он провел два боя с Энтони Джошуа и доминировал в них. Это были чистые. Усик подготовил Джошуа к нокауту в их первом бою в 12-м раунде, и если бы не концовка, Джошуа наверняка бы проиграл досрочно. Несмотря на то, что он уступает несколько сантиметров Фьюри, у него будет достаточно сил, чтобы нанести Тайсону вред. Усик – элитный парень, и я верю, что у него будет невероятный план на этот бой, который даст ему возможность победить решением судей", – сказал Мэнникс.

Отметим, что в СМИ появились слухи о нокдауне Фьюри во время одного из спаррингов. Ранее Джошуа дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения. А букмекеры перестали считать Тайсона фаворитом противостояния.

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