"Я не могу": Кличко впервые прокомментировал отказ Усика от чемпионских поясов

Легендарный Владимир Кличко назвал историческим решение Александра Усика (25-0, 16 КО) освободить все свои чемпионские пояса. 50-летний бывший супертяж, который все еще надеется вернуться на профессиональный ринг, отметил, что его соотечественник имел право на любой шаг в своей карьере.

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Об этом Кличко заявил в интервью YouTube-каналу Sportal.bg. По его словам, Усик своими выступлениями и достижениями как в любительском, так и в профессиональном боксе заслужил того, чтобы принимать любые решение относительно своего будущего и спорта в целом.

"Я не могу это комментировать. Это его решение. Он чемпион и он решил сделать то, что сделать. Если он решил освободить пояса, то этого его решение. Он может решать все, что хочет. Ведь он чемпион. И он отказался от них, будучи непобежденным. И это тоже исторический момент. Я думаю, он хотел закрепить тот исторический факт, что он остался непобежденным абсолютным чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом весе", – сказал Кличко-младший.

Напомним, на минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса. Также медиа назвали двух вероятных соперников нашего соотечественника.

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