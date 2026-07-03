Саммит НАТО в Анкаре признает Россию угрозой, а Украине пообещают 140 млрд евро – медиа

По итогам саммита НАТО в Анкаре (Турция), который пройдет 7–8 июля, союзники якобы назовут Россию угрозой для евроатлантической безопасности, а также пообещают выделить Украине 140 млрд евро. Эту помощь разделят поровну и выделят по 70 млрд евро в 2026 и в 2027 годах – но речь идет не о дополнительных средствах.

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Это общая сумма, в которую входит и "оборонная" часть кредита ЕС на 90 млрд евро (в 2026-м это 28,3 млрд), и все двусторонние обязательства по военной поддержке Киева со стороны европейских стран Североатлантического альянса и Канады. Об этом сообщили медиа со ссылкой на собственные источники в НАТО.

Какой будет итоговая декларация саммита НАТО

Журналисты утверждают, что у союзников уже есть предварительный вариант итоговой декларации. По состоянию на 3 июля текст был на финальной стадии утверждения.

Документ якобы сохранит зафиксированный в предыдущих декларациях тезис о долгосрочной угрозе евроатлантической безопасности со стороны Российской Федерации.

Также участники встречи укажут сумму и сроки предоставления помощи украинским Силам обороны. Новым моментом станет то, что Украину назовут не только получателем поддержки в сфере безопасности, но и "провайдером" безопасности для европейских членов Североатлантического альянса.

Главная особенность декларации этого года заключается в обязательствах по долгосрочной оборонной поддержке Украины (Ukraine Defence Pledge), которые предложила и активно продвигала Германия.

Различные позиции касательно помощи Украине стали причиной дискуссий

По данным Bloomberg, разногласия по поводу сроков оказания военной помощи Украине (а также финансирования топливных трубопроводов в Восточной Европе) стали причиной того, что страны НАТО не могли согласовать совместное заявление.

Источники заявили, что Италия пыталась смягчить обещание о предоставлении Киеву помощи в размере 140 млрд евро до конца следующего года. Представители Рима пытались объяснить это тем, что указание конкретных сроков якобы противоречит возможности завершения войны раньше путем переговоров.

В то же время в Bloomberg отметили, что Италия вряд ли пойдет на открытый разрыв консенсуса, а сама поддержка Украины не подвергается сомнению.

Как писал OBOZ.UA:

– США заявили, что будут и впредь поддерживать Украину, но ожидают более активного участия европейских союзников в обеспечении ее потребностей. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности для Киева, которые союзники должны объявить во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.

– 2 июля президент Владимир Зеленский заявлял, что надеется встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Североатлантического альянса.

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