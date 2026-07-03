Покушение на Ермолаева в Монако: «Интерпол» объявил в розыск 39-летнюю украинку

Правоохранительные органы Монако установили личность главной подозреваемой по делу о покушении с использованием взрывчатки на украинского олигарха Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции, и его семью. "Интерпол" уже опубликовал в отношении нее "красное уведомление" (Red Notice), а украинские правоохранительные органы начали собственное расследование и инициируют создание международной следственной группы.

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Об этом сообщают Nice-Matin и Офис генерального прокурора Украины.

Подозреваемой оказалась 39-летняя гражданка Украины

В пятницу, 3 июля, "Интерпол" объявил в международный розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Следствие считает, что именно она причастна к установке взрывного устройства возле жилого дома в Монако.

По словам генерального прокурора Монако Стефана Тибо, установить личность подозреваемой удалось после повторного анализа записей с камер видеонаблюдения.

На начальном этапе расследования свидетели описывали возможного исполнителя как мужчину среднего роста крепкого телосложения в темной кофте, светлых шортах и чёрной панаме. Однако дальнейший анализ видео показал, что вероятным исполнителем является женщина.

"Новые видеозаписи, а также показания человека, который контактировал с подозреваемым вечером в день взрыва, дали основания предположить, что на самом деле речь идет о женщине, которая намеренно замаскировалась под мужчину. Именно это обстоятельство послужило основанием для повторного, более тщательного анализа записей камер наблюдения", – отметил Тибо.

По данным генеральной прокуратуры Монако, Березовская имеет темно-каштановые волосы средней длины, крепкое телосложение и большую татуировку на правой руке –предположительно в виде змеи, которая простирается от плеча до локтя.

Перед взрывом она несколько дней следила за местом преступления

По данным следствия, еще 26 июня в 22:30 и на следующее утро в 07:00 в одной и той же одежде и с той же сумкой подозреваемая проводила разведку местности вблизи дома, где впоследствии произошел взрыв.

Также правоохранители разыскали автомобиль с немецкими номерами, которым Березовская пользовалась на территории Монако.

Камеры наблюдения зафиксировали его на кольцевой развязке Реверенд-Пер-Луи-Фролла, недалеко от того места, где вечером 29 июня примерно в 20:58 сработало взрывное устройство.

Кроме того, французские следователи получили видеозаписи, на которых женщина посещает полицейский участок в городе Босолей, чтобы забрать автомобиль со штрафной стоянки после его эвакуации в Ментоне.

При этом она представилась под чужим именем, пытаясь скрыть свою личность.

"Удалось проследить маршрут побега подозреваемой: сначала она пересекла границу из Франции в Италию, а впоследствии, в рамках расширенного международного сотрудничества с правоохранительными органами других европейских государств, был отслежен ее дальнейший путь в страну проживания", – отметил Тибо.

В последнее время Березовская проживала в Германии. Правоохранительные органы обеих стран активно сотрудничают в рамках оказания международной правовой помощи.

"В отношении подозреваемой уже выдан международный ордер на арест. Его оформили следственные судьи", – сообщил прокурор.

Украина возбудила уголовное дело

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 1 июля в Украине возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство трех человек, среди которых ребенок, в Княжестве Монако.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора и при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Украинские правоохранители совместно с компетентными органами Монако и других государств устанавливают исполнителя преступления, а также лиц, которые могли быть причастны к его организации и заказу.

Расследование покушения продолжается.

Ермолаев находится под санкциями Украины

Вадим Ермолаев проживает в Монако по крайней мере с 2021 года.

В декабре 2023 года Украина ввела в отношении него санкции за ведение коммерческой деятельности на территории временно оккупированного Крыма после его незаконной аннексии Россией.

Что известно о покушении

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали трое граждан Украины – мужчина, женщина и 13-летний подросток. Взрыв прогремел именно в тот момент, когда они входили в дом.

Все трое получили ранения.

Среди пострадавших – украинский олигарх Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями. Сначала появлялась информация, что все трое являются членами одной семьи. Но, по данным "Суспильного", официальная жена на самом деле не была ранена, поскольку находилась в другом месте. Травмы получила неизвестная женщина.

По данным журналистов, пострадавший мужчина получил ожоги и ранения осколками взрывного устройства. Состояние женщины более критическое: в результате взрыва она частично лишилась нижних конечностей. Третьего пострадавшего, по информации СМИ — сына Ермолаевых, во время взрыва отбросило взрывной волной. Он также получил ожоги и ушибы.

По предварительной информации, около 21:00 неизвестный оставил взрывное устройство у входа в одно из зданий на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла и покинул место происшествия. Вскоре после этого раздался взрыв.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека с рюкзаком, который подошёл к входу в здание, оставил его и ушёл. Именно этот эпизод является одним из ключевых в расследовании.

Следствие сначала рассматривало версию теракта, который стал бы первым в истории страны. Однако затем генеральный прокурор Монако отверг ее, отметив, что это не нападение, которое можно классифицировать как террористическое.

Как сообщал OBOZ.UA, в Монако в рамках расследования покушения на украинского олигарха Ермолаева, находящегося под санкциями, задержали иностранца. Его взяли под стражу во время проведения проверок.

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