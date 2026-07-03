Я не люблю конспирологию и верю, что миром правит не тайная ложа, а явная беспорядочность. Но чем больше я наблюдаю за развитием ситуации в Польше, тем больше прихожу к выводу, что всё это – российская когнитивная операция, предшествующая кинетической операции.

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Еще в начале 2024 года я писал, что россияне будут расшатывать и раскалывать польское общество (хотя настоящей целью являются Берлин и Брюссель), но тогда я и представить себе не мог, какую форму это примет.

Самоубийственный характер процессов в Польше, которые мы наблюдаем (вплоть до пожеланий поражения Украине), вытекает из традиционных польских представлений, но запустить этот процесс можно было извне (или вовремя заметить и раздуть).

Чтобы управлять поведением людей, не нужно платить им деньги, достаточно знать их слабости и триггерные точки. А эта школа в КГБ совершенствовалась почти столетие. Если у тебя ложное представление о причинно-следственных связях, то тобой управлять несложно.

Миром правит не тайная ложа, а явная беспорядочность, – говорил старик Хай Тао. А после этого он добавлял: Но если у тебя постоянно царит явная беспорядочность, то найдётся тайная ложа, которая захочет этим воспользоваться.