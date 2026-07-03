Какой должна быть СТРАТЕГИЯ развития лесного хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности Украины?

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Принял участие в дискуссии по подготовке "Белой книги" по вопросам стратегии развития лесной отрасли в Украине.

Напомню, что в начале 2026 года истек срок действия 10-летнего моратория на экспорт леса-кругляка в соответствии с НАШИМ законом от 2015 года. В настоящее время годовой мораторий в 2026 году продлен решением КМУ.

Поэтому возникла насущная необходимость определить стратегию развития лесной отрасли, деревообрабатывающей и мебельной промышленности на более длительный период.

Благодарю Александра Ковальчука за инициативу и организацию дискуссии.