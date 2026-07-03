УкраїнськаУКР
русскийРУС
Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик

Блог | "Белая книга": стратегия развития лесопромышленного комплекса Украины

Иллюстрация - состав древесины
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Какой должна быть СТРАТЕГИЯ развития лесного хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности Украины?

Принял участие в дискуссии по подготовке "Белой книги" по вопросам стратегии развития лесной отрасли в Украине.

Напомню, что в начале 2026 года истек срок действия 10-летнего моратория на экспорт леса-кругляка в соответствии с НАШИМ законом от 2015 года. В настоящее время годовой мораторий в 2026 году продлен решением КМУ.

Поэтому возникла насущная необходимость определить стратегию развития лесной отрасли, деревообрабатывающей и мебельной промышленности на более длительный период.

Благодарю Александра Ковальчука за инициативу и организацию дискуссии.

Совещание посвящено подготовке «Белой книги» по вопросам стратегии развития лесной отрасли в Украине.
disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
УкраинаМораторий на экспорт лесалесЛеса УкраиныЗаконодательство
Фейсбук Николая Томенко
Редакционная политика