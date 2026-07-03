У польско-московитов снова обострились фантомные имперские боли. У Навроцкого вдруг назвали запад Украины "Восточной Малопольшей".

Видео дня

Похоже, некоторые никак не могут избавиться от шовинизма и начинают откровенно копировать нашего восточного соседа с его "историческими землями".

Но есть один очень забавный нюанс. Свежие социологические данные этого года показывают, что защищать свою собственную страну (подчеркиваю – свою, реальную, а не чужие территории из своих влажных грез) с оружием в руках готовы целых 15% граждан. Остальные, очевидно, уже гуглят, как пересечь Ла-Манш на надувном матрасе, и тренируются компактно укладываться в багажники для отъезда.

И вот с таким потрясающим боевым духом они разивают рты на украинские земли? Претендовать на чужое, когда вы своё защищать не хотите, – это, пожалуй, самое страшное и самое бессмысленное, что такие деятели могут сделать в своей жизни.

История прекрасно помнит, чем заканчивались предыдущие попытки навязать здесь свои порядки. После столкновений с Запорожским войском от их самоуверенной элитной армии не оставалось ничего, а славная гусария бежала так, что перья сыпались по всей степи.

Мы, конечно, не страдаем имперскими комплексами и не кричим глупое "можем повторить". Но если кто-то и дальше будет мечтать о присоединении наших территорий, имея 15% мотивации на собственную оборону, то от их амбиций мало что останется. Разве что в результате образуется какая-то Польская ОТГ в составе Волынской области.

Не стоит испытывать судьбу. Ведь потом снова придется объяснять детям в учебниках, почему гонор был велик, а результат – как всегда.