Изымали телефоны и не только: в Украине проведут проверку двух областных ТЦК из-за жалоб на нарушения

В Николаевском и Одесском территориальных центрах комплектования и социальной поддержки пройдут комплексные проверки. Они вызваны жалобами на факты изъятия телефонов и унижения людей.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Василий Шкураков во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Также он сообщил, что в Уманском ТЦК уже произошли кадровые изменения.

"Сегодня уже принято решение о проверке Николаевского и Одесского ТЦК, о проведении комплексной проверки этих двух органов", — сообщил Шкураков.

Почему возникла проблема

Проблему поднял депутат фракции "За будущее" Антон Яценко. Он задал вопрос, почему сотрудники ТЦК отбирают у людей телефоны. Также он обратил внимание на случаи, когда на службу в ТЦК принимают бывших полицейских, уволенных ранее за коррупцию или жестокое обращение. И привел в пример Уманский ТЦК и СП.

Шкураков согласился с тем, что изъятие телефонов недопустимо и является нарушением законных прав человека. И заверил, что на такие случаи изъятия телефонов или унижения достоинства они реагируют.

"Это недопустимо. Мы непосредственно изучаем все случаи изъятия телефонов или унижения достоинства", — отметил он.

Он добавил, что обращения народных депутатов и других организаций фиксируются в отдельных реестрах, чтобы реагировать на жалобы быстрее и качественнее.

Какие кадровые изменения произошли в Уманском ТЦК

По словам заместителя министра, руководителя Уманского ТЦК Некрасова уже перевели на другую должность.

Работа над проблемными случаями, которые возникали в этом центре комплектования, по его словам, продолжается.

Ранее OBOZ.UA писал о том, имеют ли право ТЦК останавливать автомобили за пределами блокпостов. В Украине право останавливать транспортные средства, в частности во время военного положения, принадлежит исключительно полицейским. Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут участвовать в проверках только в пределах своих полномочий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!