Поляки решили самолеты МиГ, которые планировали передать Украине, – разрезать на металлолом. Знаете, когда Бог хочет кого-то наказать, – он лишает их разума.

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Украина, которая сегодня защищает и кормит Польшу, и это я не преувеличиваю; Украина, которая сегодня сражается и истекает кровью; Украина, для которой сегодня каждый самолет ценен как золото, потому что он сбивает ракеты, – вынуждена сегодня это терпеть и выслушивать от правительства Навроцкого.

Да, они сказали: "Мы не отдадим самолеты. Украина не хочет отдавать нам технологии дронов, тогда мы вообще порежем эти самолеты на металлолом, а получим самолеты F-35 от Америки".

А эти самолеты они должны были нам передать, были такие договоренности.

Это настолько недальновидно со стороны Навроцкого, что просто не укладывается в голове.

Более того, вчера глава канцелярии назвал западные области Украины "Малопольшей".

Ничего не напоминает? Малороссия... Малоукраина...

Напоминает.

Украина сегодня не только защищает Польшу, Украина сегодня кормит Польшу.

Польша сегодня имеет самый большой ВВП в Европе, и большую половину этого ВВП обеспечивают украинцы.

Мы как-то привыкли, что они нам говорят, будто они нас кормят.

Однако:

– 390 млрд злотых заработали украинцы для польской экономики.

– из этих денег лишь 40 млрд потрачено на беженцев.

– 9 млрд зарабатывают на транзитных хабах.

То есть: они не благотворители, они зарабатывают на нас и сегодня говорят нам, что будут сокращать авиасообщение.

Война закончится. У Украины будет самая большая и самая сильная армия в Европе.

В войне с россией мы победим. А потом мы вспомним всё это. Вспомним обязательно.

Слава Украине!