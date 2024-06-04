Вокруг реванша Усик – Фьюри возникли новые споры

Международная федерация бокса (IBF) еще не определилась с тем, будет ли реванш Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) проходить за пояс организации и, соответственно, титул абсолютного чемпиона мира. Повторный поединок украинца и британца намечен на конец нынешнего года, а вокруг него возникли новые споры.

Президент IBF Дэррил Пиплс в интервью Boxing Scene отметил, что еще рано говорить статусе реванша Усик – Фьюри. Предполагалась, что украинца сразу лишат пояса организации после боя 18 мая. Однако сначала IBF предоставила возможность хорвату Филипу Хрговичу (17-1, 14 КО) подраться за временный титул, а затем тот и вовсе проиграл Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Теперь осенью британец подерется с соотечественником Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). "Я не хочу спекулировать, потому что я пока ни с кем не обсуждал, куда двигается супертяжелый дивизион. Дюбуа теперь временный чемпион и обязательный претендент. Пока еще слишком рано говорить, будет ли бой Джошуа – Дюбуа за полноценный пояс", – сказал Пиплс.

Важно отметить, что делами Дюбуа и Фьюри занимается один и тот же промоутер – Фрэнк Уоррен. Неизвестно, будет ли он рьяно отстаивать права Даниеля. Другой представитель Тайсона Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя боксеров. Также были названы гонорары реванша Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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