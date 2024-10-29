'В ужасном положении': тренер Фьюри оценил, что нужно изменить в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не будет менять состав своей команды на реванш с Александром Усиком (22-0, 14 КО). При этом именно неразбериха в углу британца сыграла свою роль в поражении Цыганского короля от украинца в бою 18 мая.

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Такое мнение в интервью порталу Boxing Scene выразил один из тренеров Фьюри Энди Ли. По словам специалиста, сейчас Тайсон решительно настроен реваншироваться – он философски воспринял свое поражение, а кроме того, он четко понимает, что должен делать во втором поединке против Усика.

"В углу было слишком много голосов. Мы находились в ужасном положении, нам нужно было вытащить Тайсона из этого. Мне тогда сказали, что мы проигрываем в два раунда, и я поверил. Пришлось сказать об этом между раундами. Когда вы проигрываете, вы открыты для критики. Я верю в Тайсона. У него, вероятно, были и более сложные бои. Ему нужно быть в лучшей форме. Вероятно, ему нужно быть тяжелее", – сказал Ли.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед своим реваншем 21 декабря. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа (28-4, 23 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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