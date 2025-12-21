Какими будут графики отключения электроэнергии в 2026-м и повысят ли тариф: к чему готовиться украинцам

В Украине отопительный сезон 2025/2026 может быть самым тяжелым за время большой войны. Атаковать энергосистему начали еще до начала зимы: при этом россияне бьют и по трансформаторам, и по ТЭЦ, и даже по оборудованию водоканалов. Цель – оставить украинцев без тепла, света и воды. И хотя такие планы агрессора в очередной раз терпят неудачу, украинцам придется зимовать в условиях жестких графиков отключений и аварийного обесточивания.

О том, к чему стоит готовиться зимой и повысят ли тарифы – читайте в материале OBOZ.UA.

Плохой сценарий для энергетиков: что будет с отключениями

На отопительный сезон энергетики разработали целый ряд различных сценариев развития событий. Сейчас, судя по тому, как развивается ситуация, очевидно, что обстрелы будут продолжаться в течение всего отопительного сезона (а возможно, и после него).

Энергетики не успевают восстанавливать объекты в момент, когда начинается новая атака. При этом под удар попадают не только объекты энергетических компаний, также враг пытается "выбить" водоканалы, ТЭЦ. Цель – оставить украинцев без коммунальных услуг во время зимы. Такие действия РФ – военное преступление.

На фоне активных атак, которые начались еще до начала отопительного сезона, Министерство энергетики осталось без руководителя. Светлану Гринчук уволили после скандала с "пленками Миндича". Ее должность в качестве исполняющего обязанности занял заместитель министра Артем Некрасов. Некрасов ранее исполнял обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель", был советником президента "Энергоатома", работал в "Харьковоблэнерго".

Некрасова сейчас не рассматривают на должность министра. Вместо этого ищут более харизматичного руководителя, который смог бы вызвать доверие у партнеров. Минэнерго во время постоянных атак, в том числе, отвечает за привлечение помощи на восстановление энергетических объектов. И здесь многое зависит от того, кто именно просит у партнеров о помощи и вызывает ли такой человек доверие.

Если бы атаки прекратились сейчас и больше не повторялись, ремонтные кампании, замена оборудования и выход к моменту, когда генерация покрывает потребление (при условии привлечения импорта), занял бы не менее трех месяцев. Быстро отремонтировать и заменить оборудование не удастся.

Энергетики часто отмечают, что трансформатор, который надо через шесть месяцев, надо заказывать уже сейчас. Производство занимает значительный период. При том сейчас россияне ежемесячно бьют по полсотни трансформаторов.

Грозит ли Украине тотальный блэкаут

России в результате массовых ракетно-дронных атак периодически удается "отключить" даже крупные города. Самая тяжелая ситуация в Одессе. Там после атаки ночью 12 декабря до сих пор не удалось оживить значительное количество объектов.

В Одесской области россияне атаковали все высоковольтные подстанции "Укрэнерго", а также распределительную подстанцию ДТЭК. "Укрэнерго" отвечает за передачу электроэнергию между регионами, а ДТЭК – за распределение света к конечным потребителям. Из-за масштаба разрушения в Одессе часть объектов уничтожена. Объем работ большой, быстро отремонтировать (заменить) оборудование не получится. По состоянию на 16 декабря большая часть потребителей уже запитана, однако часть – до сих пор без электроэнергии и Россия снова атаковала энергетические объекты.

Графики отключений в Украине неравномерны. На западе Украины ситуация значительно лучше – при том технической возможности из-за атаки подстанций передать этот ток, например, в Одессу, крайне ограничена. В результате возникает ситуация, когда в одном городе могут вообще не отключать ток, а в другом – экстренные отключения.

Даже если россиянам удается временно парализовать работу, энергетики все равно возобновляют поставки электроэнергию и запитывают объекты. Важно, чтобы каждая семья была подготовлена на случай длительных отключений.

Заряженные павербанки, зарядные станции, утепленные помещения, запасы воды – это все необходимый минимум, который должны подготовить все украинцы. Вместе с тем важно не поддаваться панике. Россия уничтожает энергосистему без всякой военной целесообразности. Единственная цель – дестабилизировать ситуацию внутри страны. Поэтому пока ракеты и дроны летят на ТЭЦ, трансформаторы, подстанции, тысячи ботов распространяют фейки о причинах отключений.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко недавно объяснил, что худший сценарий предусматривает значительное снижение температуры на период в течение недели (речь идет о средней температуре за сутки в 10 градусов мороза).

"Для нас критическим является длительный, где-то не менее недели, период с температурами -10 и ниже. При этом потребление энергосистемы может вырасти достаточно сильно. Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытия нашего энергопотребления", – предупредил Зайченко.

Председатель "Укрэнерго" отметил, что при таких условиях придется применять графики аварийных и почасовых отключений. Впрочем существенного ухудшения ситуации по сравнению с нынешней он не прогнозирует, поскольку с ростом потребления увеличивается нагрузка и на те участки сети, которые уже подпадают под графики почасовых отключений.

Повысят ли тарифы на электроэнергию в Украине

В 2024-м именно значительные атаки на энергетическую сферу стали официальной причиной увеличения тарифа на электроэнергию до 4,32 грн за кВт*ч (до этого ток стоил 2,64 грн). По состоянию на сейчас в правительстве даже не рассматривают возможность пересмотра цен на электроэнергию.

Во-первых, решение о тарифах уже принято – до конца отопительного сезона будет действовать та же цена, что и сейчас. Во-вторых, даже если бы правительство захотело изменить стоимость тока, для этого нужно согласие лично президента. Хотя по процедуре Кабинет министров имеет право самостоятельно принимать решение о стоимости электроэнергии(потому что сейчас тариф фактически регулируется постановлением правительства), это политический шаг, который согласовывают на Банковой.

При этом, правильный ответ на вопрос, повысят ли тариф – "да". Но никому пока не известно, когда это произойдет. Многочисленные коммуникации с партнерами, условия предоставления помощи, в частности, Ukraine Facility, предусматривают, что Украина откажется от ограничения размеров тарифов. Однако это произойдет уже после войны и постепенно. Вместе с тем будут учитывать и механизмы защиты незащищенных слоев населения (субсидии), а также платежеспособность украинцев.

В лучшем случае переход на рыночные тарифы и отказ от ограничения цены будет происходить постепенно, например, параллельно с ростом уровня жизни на фоне послевоенного восстановления. Однако пока говорить об этом рано.