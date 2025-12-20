Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица провел в Пекине политические консультации, в том числе – о прекращении войны, с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем , предварительно политически проконсультировавшись с послом Соединенных Штатов в Китае Дэвидом Пердью [ну – бывает], то есть, чтобы получить китайское разрешение на мир в Украине, нужно сперва разрешение американское на такое получение, что вполне нормально, если работать именно серьезно, а не заказывать залихватским, к примеру, "дырку вам от бублика" (бублики на публику) последующее дурное "воеванные – подсвинкам"…

