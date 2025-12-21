'Мы уже сфотографировались, больше не надо': Alyona Alyona рассмешила историей, как фанаты перепутали ее с 'двойником' на концерте

Украинская рэпер Alyona Alyona вспомнила забавную ситуацию, что произошла с ней на концерте FIЇNKA, где она была приглашенной звездой. Тогда исполнительница должна была лично встретиться со своим юным поклонником, однако, на первый взгляд обычная ситуация переросла в курьез: артистку перепутали с ее "двойником", юмористкой Анастасией Ткаченко.

Видео дня

Как отметила рэпер, фанат сфотографировался со звездой "Лиги смеха" но был искренне убежден, что сделал снимок именно с ней. Об этом инциденте знаменитость рассказала в проекте "Де брехня?".

Курьез произошел вскоре после того, как Alyona Alyona вместе с Тимуром Мирошниченко комментировали Евровидение 2025. С исполнительницей связалась женщина и попросила исполнить самую большую мечту ее приемного ребенка – устроить частную встречу.

По словам рэпера, она захотела сделать их коммуникацию более интересной, поэтому подарила поклонникам билеты на музыкальное шоу FIЇNKA, во время которого сама выходила на сцену. Alyona Alyona думала, что тогда они смогли бы сделать замечательное фото, ведь она была в концертном костюме, но все сложилось иначе.

"Мы опоздали минут на двадцать. Зашли через черный ход, зашли в гримерку, всех повыгоняли. Я быстро переоделась, такая красивая уже, накрашенная, говорю Жанне (член команды звезды. – Ред.), чтобы вела детей. Она им звонит, а они отвечают: "Мы уже сфотографировались, больше не надо". А я только пришла. Думаю, что за непорядок?", – поделилась артистка.

Потом выяснилось, что фанаты перепутали Alyona Alyona с Анастасией Ткаченко, которая пришла на концерт. Однако все же встреча юного поклонника и рэпера состоялась. Как вспомнила звезда, когда они увиделись в гримерке, мама с ребенком были несколько озадаченные, с кем же сделали фотографию раньше.

По словам Alyona Alyona, ей действительно сложно понять, почему их с юмористкой так часто путают. Артистка подчеркнула, что у них с Ткаченко разная внешность, стиль, только немного похожи фигуры.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Зибров удивил, с каким украинским артистом его перепутали в Польше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!