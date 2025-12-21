В России на начало декабря количество жалоб граждан на нарушение трудовых прав превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Причем наибольший прирост зафиксирован в категории жалоб на задержки зарплат – более 26 тысяч случаев, что на 60% больше, чем год назад. Также на 33% выросло количество заявлений о незаконных увольнениях.

Это один из признаков системной напряженности, которую демонстрирует российская экономика, отмечают в Службе внешней разведки Украины. В СВР утверждают, что задолженность по выплатам зарплаты стала "одной из ключевых тенденций года" страны-агрессора.

Сколько задолжали россиянам

На конец октября текущего года суммарные долги по зарплатам достигли 2,2 млрд рублей, увеличившись за месяц почти на 11 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос в три раза, что стало максимальным уровнем с августа 2020-го.

Почему выросли долги

Экономика РФ сейчас имеет критическую зависимость от военно-промышленного комплекса. Две трети прироста ВВП в этом году обеспечил именно сектор оборонного производства, который работает в трехсменном режиме. Доля ВПК в новом ВВП выросла почти втрое по сравнению с прошлым годом: тогда он обеспечивал лишь 1 пункт из 4,3 % прироста.

В то же время корпоративные доходы за три квартала 2025 года сократились на 7,7 %. Это усиливает риски несвоевременных выплат зарплат, отмечают в СВР.

К чему все идет

Долги по зарплатам автоматически влекут за собой рост кредитной задолженности, проблемы в банковском секторе и угрозу "еще более масштабного экономического кризиса". На 1 декабря сумма неоплаченных рассрочек за новостройки достигла 1,5 трлн рублей, что составляет 17 % от заключенных договоров.

Как сообщал OBOZ.UA, именно война против Украины стала тяжелым бременем для экономики России. Закрывать дыру в военном бюджете агрессору придется еще много лет после завершения вторжения. Это связано со все более дорогими займами, которые берет Кремль, чтобы перекрыть бюджетный дефицит. Обслуживание этих долгов уже занимает существенную долю бюджетных расходов.

Также ситуацию в российской экономике ухудшает падение доходов от нефти и газа и инфляция. Одновременно социальное напряжение усиливается из-за роста цен на товары и услуги, сокращения выплат и массовых человеческих потерь на фронте.

