Многочасовые прямые линии с участием Владимира Путина всегда напоминали мне некий пропагандистский конструктор. Именно потому, что российский президент часами отвечает на самые разнообразные вопросы — от принципиальных политических решений до установки новогодних елок, — каждый желающий мог всегда услышать ответ по вкусу, тем более что Путин нередко противоречит сам себе. И в этом смысле многочасовые пресс-конференции Путина похожи на многотомные собрания сочинений Ленина советских времен — каждый мог выбрать нужную цитату, пишет Виталий Портников для Vot-tak.tv.

Однако прошедшая 19 декабря прямая линия Путина 2025 года все же при всей неизменности конструкции отличалась от предыдущих тем, что у нее была сквозная тема — война. Война, которую, судя по настрою, Владимир Путин заканчивать не собирается — но при этом вынужден демонстрировать миролюбие и конструктивность для своего американского коллеги. Это не простой баланс, но российский президент все эти несколько часов пытался его удерживать.

С одной стороны — пригласил на пресс-конференцию очередного "героя СВО", чтобы тот рассказал о "зверствах" украинских военных. С другой — приветствовал миротворческие усилия Трампа и утверждал, что даже из Киева есть "сигналы" о готовности к переговорам. С одной стороны — обещал решить проблемы водоснабжения Донбасса в случае "освобождения" Славянска, с другой — утверждал, что Россия готова к "тяжелым компромиссам". Правда, о сути этих компромиссов Путин так ничего и не сказал.

Зато объяснил, как, по его мнению, должны пройти выборы в Украине: Россия могла бы прекратить удары… в день голосования, но при условии, что в выборах будут участвовать проживающие в самой России украинские граждане.

Понятно, что для российского президента предвыборная кампания и конкурентность голосования — пустой звук. Но то, что он демонстративно хочет использовать бежавших от войны людей в качестве "пятой колонны", еще раз демонстрирует, что Путин ни о чем не забыл и ничему не научился. И продолжает воспринимать Украину в качестве мятежной провинции, которую обязательно нужно возвратить в российское стойло. А уж путем продолжения войны или путем капитуляции — это уж как выйдет.

Но то, что Путин настроен именно на капитуляцию Украины, лучше всего иллюстрирует именно его ответ на вопрос о выборах. Он действительно хотел бы, чтобы Трамп путем давления на украинское руководство добился бы проведения таких выборов, на которых и победит сторонник капитуляции — лучше всего при помощи проживающих в России украинцев. И даже готов ради этого на день прекратить войну. На день — чтобы голосующие не сомневались, что, если они проголосуют "неправильно", не так, как хотел бы российский президент, война вновь возобновится.

Собственно, это не первая жажда реванша. Реванша Путин хотел и в 2010 году, когда к власти пришел Виктор Янукович, и в 2019 году, когда украинцы проголосовали за Владимира Зеленского. И всякий раз он просчитывался. Янукович так и не смог разрушить Украину, хоть и очень старался. А Зеленский вовсе не оказался "агентом капитуляции", на которого рассчитывал Путин.

Но представлений российского президента о том, как ему следует уничтожить Украину, это не изменило ни на йоту. Как не изменили представлений Путина и почти четыре года большой войны, за жертвы которой он демонстративно отказался брать ответственность на этой прямой линии. Путин по-прежнему хочет, чтобы Украина погибла. И ищет наиболее приемлемые возможности для обеспечения этой гибели.