'В течение следующего месяца'. Сделано заявление о реванше Усик – Фьюри

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), заявил, что дату реванша между его клиентом и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) объявят в течение следующего месяца. Фрэнк Уоррен разговаривал с Тайсоном после поражения от украинца, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

"Он был очень разочарован, но философски воспринял поражение. Реванш был запланирован ещё до первого боя, и дата будет назначена в течение следующего месяца. Оба бойца хотят этого, и мы будем двигаться дальше", – цитирует Уоррена Sky Sports.

Уоррен уверен, что Фьюри сможет внести необходимые изменения, чтобы отомстить за первое поражение в карьере.

"Я думаю, что он сможет это сделать, и он сам в это верит. В какой-то момент боя, в конце седьмого раунда, он нанес несколько хороших ударов в голову, и Усик был немного потрясен, но затем он вернулся в угол, восстановился и в следующем раунде отлично попал Тайсону в нос. Это сбило его с ритма, и мы знаем, что произошло в девятом раунде", – отметил промоутер.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

Букмекеры уже начали принимать ставки на реванш Усика и Фьюри. При этом пока неизвестно, останется ли украинец в звании абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По итогам первой битвы, украинец был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти нашего чемпиона.

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