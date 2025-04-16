В команде Усика возмущенно отреагировали на новости о реванше с Дюбуа

Менеджер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Эгис Климас возмутился сообщениями СМИ о проведении боя украинца с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). По словам литовца, журналисты, раскрывшие детали переговоров, нарушили всевозможные правила.

Видео дня

Об этом Климас написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Представитель Усика подчеркнул, что еще не было никакого обнародования официальной информации, поэтому болельщикам и журналистам следует дождаться официального объявления.

"Если вы знаете правила, – а все их знают, – промоутеры сначала объявляют о своих боях, а затем СМИ сделают свою работу, а не наоборот. Вы видели какие-то объявления, сделанные промоутерами или командами? За исключением неуважаемых медиа – людей, которые пытаются опередить всех", – подчеркнул Климас.

Накануне стало известно, что поединок Усика и Дюбуа запланирован на середину лета. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем. На минувшей неделе Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила об официальной реакции Усика на ультиматум с проведением обязательной защиты.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!