Усик узнал точную дату реванша с Дюбуа

Украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в середине лета. Команды боксеров и санкционирующие органы заканчивают переговоры и близки к подписанию контракта на один из самых ожидаемых боев 2025 года.

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Об этом информирует авторитетнейшее издание The Ring. Поединок планируется провести 12 июля в Лондоне. Как и ожидалось, противостояние примет легендарный стадион "Уэмбли", где Усик будет драться впервые в своей профессиональной карьере.

Официальное объявление шоу состоится в ближайшие дни. Бой станет первым для соперников в 2025 году, но вторым в истории встреч боксеров.

Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем. На минувшей неделе Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила об официальной реакции Усика на ультиматум с проведением обязательной защиты.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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