Усик завершает карьеру? Дюбуа за 4 недели до реванша сделал громкое заявление
Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа выразил уверенность в том, что его поединок против Александра Усика (23-0, 14 КО) через четыре недели станет последним в профессиональной карьере украинца. 27-летний британец вновь бравурно пообещал лишить нашего соотечественника всех его титулов.
Об этом Дюбуа заявил в интервью Sky Sports. По словам супертяжа из Лондона он усердно тренируется и внимательно изучает бои Усика против других представителей королевского дивизиона. Даниель отметил, что готов завершить эру нашего соотечественника и стать первым британцем, который его побьет.
"Будет ли это последний бой Усика? Вероятно. Возможно, да. Потому что я собираюсь нанести ему как можно больше урона. Все происходит не просто так. Я просто буду готов отобрать у него пояса. Но это произойдет не просто так", – сказал Дюбуа.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик за четыре недели до реванша с Даниелем Дюбуа решил разорвать отношения с промоутер Александром Красюком. Также была названа причина такого шага. В свою очередь глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен не удивился такому повороту событий.
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