Усик завершает карьеру? Дюбуа за 4 недели до реванша сделал громкое заявление

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа выразил уверенность в том, что его поединок против Александра Усика (23-0, 14 КО) через четыре недели станет последним в профессиональной карьере украинца. 27-летний британец вновь бравурно пообещал лишить нашего соотечественника всех его титулов.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью Sky Sports. По словам супертяжа из Лондона он усердно тренируется и внимательно изучает бои Усика против других представителей королевского дивизиона. Даниель отметил, что готов завершить эру нашего соотечественника и стать первым британцем, который его побьет.

"Будет ли это последний бой Усика? Вероятно. Возможно, да. Потому что я собираюсь нанести ему как можно больше урона. Все происходит не просто так. Я просто буду готов отобрать у него пояса. Но это произойдет не просто так", – сказал Дюбуа.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

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Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик за четыре недели до реванша с Даниелем Дюбуа решил разорвать отношения с промоутер Александром Красюком. Также была названа причина такого шага. В свою очередь глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен не удивился такому повороту событий.

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