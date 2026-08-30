Не делайте так: 5 ошибок домашнего педикюра

Качественный салонный педикюр вполне можно сделать дома. Достаточно иметь подходящие инструменты и косметику, а также избегать типичных ошибок.

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Иногда после домашнего ухода кажется, что стопы выглядят менее ухоженно, чем до процедуры. К этому, как правило, приводят 5 распространенных ошибок. Издание Myself рассказало о них и объяснило, как все исправить и получить идеальный результат, не переплачивая за поход в салон.

Ошибка 1: Удаление слишком большого количества ороговевшей кожи

Существует мнение: чем более гладкие стопы после педикюра, тем лучше. Из-за этого терками или пемзой нередко спиливают кожу почти полностью. Проблема заключается в том, что огрубевшая кожа на пятках – это защитный механизм. Если удалить слишком много ороговевшего слоя, она начнет нарастать еще быстрее, и уже через короткое время стопы снова станут шершавыми.

Лучше удалять только сухой излишек кожи, а после этого хорошо увлажнять ноги кремом. Это позволит стопам оставаться мягкими значительно дольше, чем после полного спиливания.

Ошибка 2: Слишком короткое или круглое обрезание ногтей

Стремление обрезать ногти как можно короче или сильно закруглить углы ногтевой пластины обычно объясняется желанием дольше сохранить опрятный вид. Однако именно это нередко приводит к проблемам. Слишком короткие или закругленные по бокам ногти легче врастают в кожу, вызывая дискомфорт, натертости и боль.

Правильный подход – стричь ногти на ногах максимально прямо, а острые углы лишь слегка сглаживать пилочкой.

Ошибка 3: Обрезание кутикулы

Кутикула часто кажется лишней деталью, поэтому ее просто обрезают. Однако она выполняет важную защитную функцию – оберегает ноготь от попадания грязи, инфекций и бактерий. Регулярное удаление кутикулы может приводить к микротравмам, а кожа вокруг ногтя из-за этого будет выглядеть еще более сухой.

Вместо обрезания достаточно распарить ноги или поухаживать за ними после душа, после чего осторожно отодвинуть кутикулу палочкой. Масло для ногтей поможет сохранить эту тонкую кожу мягкой и эластичной.

Ошибка 4: Нанесение цветного лака без базы

Яркие и насыщенные оттенки лака, такие как красный, очень привлекательно смотрятся на ногтях, но под них нередко забывают наносить базовое покрытие. Без базы цветные пигменты впитываются в ногтевую пластину, оставляя желтоватые пятна, которые исчезают только по мере полного отрастания ногтя.

Использование базового лака перед каждым окрашиванием защищает ногти от пожелтения. А еще продлевает стойкость самого маникюра или педикюра.

Ошибка 5: Слишком быстрое надевание обуви или носков

Если лак кажется сухим на ощупь, возникает соблазн сразу обуться и бежать по делам. Это часто заканчивается размазанным покрытием и вмятинами. Поэтому, даже когда верхний слой уже схватился, лаку все еще нужно значительно больше времени для полного затвердевания.

После педикюра стоит выделить немного времени на отдых или красить ногти вечером, когда можно расслабиться на диване. Для ускорения процесса также можно использовать специальные капли для быстрой сушки.

Правила, которые помогут сохранить педикюр идеальным надолго

Секрет долговечного педикюра заключается не только в самой процедуре, но и в последующем уходе. Вот что поможет сохранить его как можно дольше.

Закрепление лака топовым покрытием – это защищает цветной слой от сколов и обеспечивает длительный глянцевый блеск.

– это защищает цветной слой от сколов и обеспечивает длительный глянцевый блеск. Регулярное увлажнение – нанесение крема для ног вечером занимает всего минуту, но предотвращает появление сухости на пятках.

– нанесение крема для ног вечером занимает всего минуту, но предотвращает появление сухости на пятках. Уход за кутикулой – несколько капель масла для ногтей мгновенно возвращают ей ухоженный вид.

– несколько капель масла для ногтей мгновенно возвращают ей ухоженный вид. Своевременная коррекция – не стоит ждать, пока лак полностью отрастет или сойдет, мелкие недочеты легче исправить сразу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно подготовить стопы к педикюру – и домашнему, и салонному.

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