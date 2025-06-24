'Это назревало'. Уоррен сделал откровенное признание о случившемся с Усиком

Промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) прокомментировал сенсационное решение обладателя пояса WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) прекратить сотрудничество с промоутером Александром Красюком. Фрэнк Уоррен признался, что это случилось не спонтанно.

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"Я не знаю всех тонкостей, это их личное дело. Но знаю, что это не что-то неожиданное — это назревало уже несколько недель. Так что как есть, так есть. Он тренируется, и, думаю, для них сейчас главное — чтобы подготовка к бою прошла как надо. Всё остальное они уладят между собой. Но, как по мне, да и, уверен, Даниэля тоже — мы не ждём от Усика ничего иного, кроме 100% отдачи в ринге", – отметил Уоррен в интервью Youtube-канала BoxNation.

Отмечая на вопрос интервьюера, промоутер признался, что не видит в этом никакого повода для беспокойства:

"Их дела — это их дела. Что касается боя, то он готовится к лучшей версии Усика, а Усик, как мы знаем, выдающийся боец"

Уоррен вспомнил, что за его профессиональную карьеру несколько раз было нечто подобное.

"По разным причинам: из-за ссор, из-за недопонимания. Такое случается. Но профессиональные бойцы — они и есть профессионалы. Они делают своё дело, особенно такие, как Усик, который прошёл через многое. Ему сейчас 37 лет, он прошёл всё — от золотой олимпийской медали до объединения титулов в крузервейте и затем в хэвивейте. Он психологически очень силён. Большинство его боёв, кстати, проходили в чужих странах", – подытожил Фрэнк Уоррен.

Как сообщал OBOZ.UA, решение объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) прекратить сотрудничество с промоутером Александром Красюком после 12 лет работы было обдуманным. Наш соотечественник решил развивать собственный бренд и команду.,

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