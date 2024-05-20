УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
6,3 т.
Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик (22-0, 14 КО) стал лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. Это произошло после победы украинца над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Соответствующий рейтинг был обновлен на сайте издания, чей пояс также стоял на кону поединка двух супертяжей. Усик занял первое место в списке, потеснив с него представителя второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (27-0, 14 КО) из Японии.

Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира
Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Третью строчку занимает американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО), который выступает в первом среднем весе.

Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира
Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Полностью топ-10 лучших боксеров мира выглядит так:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Сауль Альварес
  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол
  7. Эррол Спенс
  8. Джервонта Дэвис
  9. Джесси Родригес
  10. Дзунто Накатан​и

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира
Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы нашего боксера.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира
Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!