Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик (22-0, 14 КО) стал лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. Это произошло после победы украинца над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Соответствующий рейтинг был обновлен на сайте издания, чей пояс также стоял на кону поединка двух супертяжей. Усик занял первое место в списке, потеснив с него представителя второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (27-0, 14 КО) из Японии.

Третью строчку занимает американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО), который выступает в первом среднем весе.

Полностью топ-10 лучших боксеров мира выглядит так:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Эррол Спенс Джервонта Дэвис Джесси Родригес Дзунто Накатан​и

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы нашего боксера.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем.

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