Зарплаты украинцев существенно выросли, но есть нюанс: кто и в каких регионах получает больше всего

Средняя зарплата в Украине в июне выросла до 32 783 грн, а самые высокие доходы получали работники сферы информации и телекоммуникаций, где средняя заработная плата достигла 77 931 грн, тогда как меньше всего зарабатывали в сфере здравоохранения и социальной помощи – 22 274 грн. В то же время разница между регионами остается значительной: в Киеве средняя зарплата составляет 48 393 грн, что более чем на 24 тыс. грн превышает показатель Кировоградской области.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины. По официальной статистике, средняя зарплата штатных работников в июне составила 32 783 грн, что на 5,9% больше, чем в мае, когда этот показатель равнялся 30 961 грн.

Таким образом, украинцы получили самый высокий средний уровень оплаты труда за весь период наблюдений. В то же время, если сравнивать показатели с аналогичным месяцем прошлого года, рост оказался еще более заметным. По подсчетам аналитиков на основе данных Госстата, средняя зарплата увеличилась на 25,4% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за последние 15 месяцев.

С учетом инфляции реальный рост доходов оценивается примерно в 17%, что является максимальным показателем с конца 2024 года. В долларовом эквиваленте средняя заработная плата украинцев в июне достигла около 733 долларов.

Киев остается бесспорным лидером

Самые высокие зарплаты традиционно получают работники в столице. Средняя заработная плата в Киеве достигла 48 393 грн, что почти на 16 тысяч гривен превышает средний показатель по стране. В тройку регионов с самыми высокими зарплатами также вошли:

Луганская область – 38 143 грн;

– 38 143 грн; Киевская область – 33 849 грн.

В то же время самые низкие средние зарплаты зафиксированы в:

Черновицкой области – 24 472 грн;

– 24 472 грн; Кировоградской области – 23 882 грн.

Таким образом, разница между самой высокой средней зарплатой в Киеве и самым низким показателем в Кировоградской области превышает 24,5 тысячи гривен, что в очередной раз демонстрирует значительную неравномерность уровня доходов в зависимости от региона.

Больше всего платят ИТ-специалистам

Как и в предыдущие годы, наиболее высокооплачиваемой сферой остаются информация и телекоммуникации. Работники этой отрасли в среднем получали 77 931 грн в месяц, что более чем вдвое превышает среднюю зарплату по стране.

В то же время самый низкий уровень оплаты труда сохраняется в сфере здравоохранения и социальной помощи. Работники этих отраслей в среднем зарабатывали 22 274 грн, то есть почти в три с половиной раза меньше, чем специалисты ИТ-сферы.

Где зарплаты росли быстрее всего

Наибольшие темпы роста оплаты труда в течение года были зафиксированы в нескольких отраслях экономики. Лидером стало производство автотранспортных средств, прицепов и другого транспорта, где зарплаты выросли на 49%. Также существенный рост произошел в:

научных исследованиях и разработках – 40,3%;

образовании – 34,5%;

производстве электрического оборудования – 30,1%.

Такие показатели свидетельствуют об активном повышении оплаты труда в ряде производственных и интеллектуальных секторов экономики.

Несмотря на рост зарплат, задолженности остаются значительными

Наряду с увеличением средних доходов не исчезает и проблема несвоевременной выплаты заработной платы. По данным Госстата, по состоянию на 1 июля 2026 года общая сумма задолженности по зарплате составляла 3,8 млрд грн.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем задолженности вырос еще на 10,4%, что свидетельствует о том, что далеко не все работники могут своевременно получать заработанные средства, несмотря на общее улучшение статистических показателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели стали активнее нанимать студентов и молодежь до 18 лет, а на отдельных вакансиях без значительного опыта уже предлагают зарплату свыше 36 тыс. грн. Наибольший спрос сейчас наблюдается в торговле, строительстве, логистике и сфере общественного питания.

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